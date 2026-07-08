В Уэльсе продолжается чемпионат Европы среди юношей до 19 лет – Евро-2026 U-19.

8 июля в 16:00 в городе Бангор в матче за 5-е место ЧЕ встречаются Дания U-19 и Италия U-19.

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Чемпионат Европы 2026 U-19 проходит в Уэльсе с 28 июня по 11 июля.

Заняв третьи позиции в своих группах, Дания и Италия сыграют матч за 5-е место, которое позволит выйти в межконтинентальный плей-офф за путевку на чемпионат мира 2027 U-20.

Испания, Германия, Украина, Хорватия стали полуфиналистами ЧЕ-2026 U-19 и получили путевки на ЧМ-2027 U-20.

В полуфиналах сыграют Испания – Хорватия, Украина – Германия. Финал запланирован на 11 июля в городе Рексем.

Дания U-19 – Италия U-19. Матч за 5-е место ЧЕ-2026. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO