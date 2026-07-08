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Евро U19
Дания U19
08.07.2026 16:00 - : -
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08 июля 2026, 13:47 | Обновлено 08 июля 2026, 13:49
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Дания U-19 – Италия U-19. Матч за 5-е место ЧЕ-2026. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 8 июля в 16:00 видеотрансляцию матча за 5-е место на Евро-2026 U-19

08 июля 2026, 13:47 | Обновлено 08 июля 2026, 13:49
92
0
Дания U-19 – Италия U-19. Матч за 5-е место ЧЕ-2026. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Италия U-19
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В Уэльсе продолжается чемпионат Европы среди юношей до 19 лет – Евро-2026 U-19.

8 июля в 16:00 в городе Бангор в матче за 5-е место ЧЕ встречаются Дания U-19 и Италия U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чемпионат Европы 2026 U-19 проходит в Уэльсе с 28 июня по 11 июля.

Заняв третьи позиции в своих группах, Дания и Италия сыграют матч за 5-е место, которое позволит выйти в межконтинентальный плей-офф за путевку на чемпионат мира 2027 U-20.

Испания, Германия, Украина, Хорватия стали полуфиналистами ЧЕ-2026 U-19 и получили путевки на ЧМ-2027 U-20.

В полуфиналах сыграют Испания – Хорватия, Украина – Германия. Финал запланирован на 11 июля в городе Рексем.

Дания U-19 – Италия U-19. Матч за 5-е место ЧЕ-2026. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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