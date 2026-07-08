Marta on fire. Костюк разобралась с Паолини и вышла в полуфинал Уимблдона!
Украинская теннисистка в двух сетах переиграла Жасмин в матче 1/4 финала мейджора
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 13) пробилась в полуфинал Уимблдонского турнира 2026!
В четвертьфинале украинка в двух сетах переиграла 17-ю ракетку мира Жасмин Паолини (Италия) за 1 час и 10 минут.
Уимблдон-2026. 1/4 финала
Марта Костюк (Украина) [12] – Жасмин Паолини (Италия) [13] – 6:3, 6:2
Это было четвертое очное противостояние соперниц. Костюк во второй раз одолела Паолини – в 2022 году Марта выиграла у Жасмин в квалификации тысячника в Цинциннати.
Помимо Паолини, украинка на мейджоре в Великобритании также прошла Надю Подороску, Анну Блинкову, Эмму Наварро и Эшлин Крюгер. В полуфинале Уимблдона Костюк встретится с победительницей поединка Линда Носкова – Элизе Мертенс.
Марта впервые в карьере сыграет в полуфинале Уимблдона и во второй раз на турнире Grand Slam. В 2026 году Костюк добралась до этой стадии на Ролан Гаррос, где уступила Мирре Андреевой.
Для Марты это будет пятый полуфинал на уровне Тура в этом сезоне. Помимо Уимблдона и Ролан Гаррос, Костюк также играла в полуфиналах WTA 500 в Брисбене, WTA 250 в Руане и WTA 1000 в Мадриде. В Руане и Мадриде украинка стала чемпионкой.
Видеообзор матча
Статистика матча
Фото с матча
Инфографика
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Сьогодні дівчата змагалися не лише одна з одною , але й з сильною спекою , яка знову прийшла в Європу. Марта показала чудовий теніс , була спокійна і впевнена в собі. А Жасмін по людяному навіть жалко , адже вона приємна та симпатична "крихітка " )
Якщо Марта буде далі така, то є хороший шанс на Носкову, хоча до сьогодні, я не дуже вірив у Марту з Носковою, тому що думав, що та щось знає про траву, але після цієї гри, думаю Марта побореться добре.
Жасмін борг Марта також повернула. Тепер, треба у фінал пройти, щоб мати можливість ще одній поквитатися.