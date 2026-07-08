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  4. Marta on fire. Костюк разобралась с Паолини и вышла в полуфинал Уимблдона!
Уимблдон
08 июля 2026, 16:50 | Обновлено 08 июля 2026, 18:01
8568
57

Marta on fire. Костюк разобралась с Паолини и вышла в полуфинал Уимблдона!

Украинская теннисистка в двух сетах переиграла Жасмин в матче 1/4 финала мейджора

08 июля 2026, 16:50 | Обновлено 08 июля 2026, 18:01
8568
57 Comments
Marta on fire. Костюк разобралась с Паолини и вышла в полуфинал Уимблдона!
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 13) пробилась в полуфинал Уимблдонского турнира 2026!

В четвертьфинале украинка в двух сетах переиграла 17-ю ракетку мира Жасмин Паолини (Италия) за 1 час и 10 минут.

Уимблдон-2026. 1/4 финала

Марта Костюк (Украина) [12] – Жасмин Паолини (Италия) [13] – 6:3, 6:2

Это было четвертое очное противостояние соперниц. Костюк во второй раз одолела Паолини – в 2022 году Марта выиграла у Жасмин в квалификации тысячника в Цинциннати.

Помимо Паолини, украинка на мейджоре в Великобритании также прошла Надю Подороску, Анну Блинкову, Эмму Наварро и Эшлин Крюгер. В полуфинале Уимблдона Костюк встретится с победительницей поединка Линда Носкова – Элизе Мертенс.

Марта впервые в карьере сыграет в полуфинале Уимблдона и во второй раз на турнире Grand Slam. В 2026 году Костюк добралась до этой стадии на Ролан Гаррос, где уступила Мирре Андреевой.

Для Марты это будет пятый полуфинал на уровне Тура в этом сезоне. Помимо Уимблдона и Ролан Гаррос, Костюк также играла в полуфиналах WTA 500 в Брисбене, WTA 250 в Руане и WTA 1000 в Мадриде. В Руане и Мадриде украинка стала чемпионкой.

Видеообзор матча

Статистика матча

Фото с матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 57
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Росте просто неймовірно) 2 півфінал  мейджору підряд😍
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+17
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МОЛОДЕЦЬ МАРТА!!! ВІТАЄМО!!!
Потішила вболівальників!) Втерла носа хейтерам)
Ще трошки) Віримо! Удачі!
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+16
Браво, Марта. Потужно, варіативно, в звичному атакувально-домінуючому ключі нав'язала суперниці свій теніс і просто не помітила спротиву. Ще й нерви наші поберегла, не дала ані найменшої підстави для хвилювань. Ну красуня ж.
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+13
Мартуся наше солнце! Так тримати!Даєш фінал!!!
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+12
Что-то первой среди рваных нет пока. Да и других предсказывающий Костюк поражение. Стекломой поди глушат
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+11
Браво, Марта!
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+11
Сьогодні по максимуму отримав задоволення від гри Марти, мінімум хвилювань і помилок. Теніс топового рівня
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+10
Ну молодець! Щось аж якось легко) З перемогою!!!
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+9
Носкову потрібно будь що перемагати. Інакше вона не дасть Марті закріпитись в топ-10. Ну і переможниця цього півфіналу обійде Еліну, посунувши її після Вімблдона на десяту позицію рейтингу. Хочу побачити одразу двох українок в топ-10!
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+8
Показать Скрыть 4 ответа
І не треба казати, що Паоліні мовляв не та, не праймова. Я дивився Вімблдон 2024, і зараз італійка грає анітрохи не гірше ніж тоді. Просто суперниці на шляху до фіналу дозволяли Жасмін робити те, що теперішня Марта не дозволяє робити нікому. 
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+8
Така жарка перемога 🇺🇦🔥👏
Сьогодні дівчата змагалися не лише одна з одною , але й з сильною спекою , яка знову прийшла в Європу. Марта показала чудовий теніс , була спокійна і впевнена в собі. А Жасмін по людяному навіть жалко , адже вона приємна та симпатична "крихітка " )
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+8
Потужність, грація і надійність. Сьогодні Марта була просто фантастична. Очікуємо на те саме у півфіналі 
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+8
Показать Скрыть 2 ответа
Сьогодні Марта кияночка просто вогонь у всіх сенсах, молодець яка!!!!
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+8
Чудова перемога малою кров'ю - без надзусиль. Паоліні сьогодні на фоні Марти виглядала дуже пригніченою. Дякуємо. Удачі ! 
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+7
Ось й бачимо,що рішення не грати пару було абсолютно вірно!Браво Марті й її команді!
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+6
Браво Марта, ще два кроки, вболіваємо і чекаємо з надією
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+6
Дуже гарна потужність від Марти
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+6
Марту з однією з найякісніших перемог. Марта сьогодні грала, як нова впевнена суперзірка, яку професійно ведуть до вершини в світі. Під час всієї гри, майже ніяких емоцій, навіть позитивних. Так ніби вийшла, впевнено зробила роботу, і пішла собі далі готуватися.
Якщо Марта буде далі така, то є хороший шанс на Носкову, хоча до сьогодні, я не дуже вірив у Марту з Носковою, тому що думав, що та щось знає про траву, але після цієї гри, думаю Марта побореться добре.
Жасмін борг Марта також повернула. Тепер, треба у фінал пройти, щоб мати можливість ще одній поквитатися.    
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+5
Питання до мовників Суспільного: ви ж запрошували фахово коментувати теніс Черненка - навіщо ж тоді на всі найважливіші матчі пхати свою Кузнєцову? Вона цей рівень елементарно не тягне. Звісно, кожен сам собі пан у власному господарстві, але я в таких випадках просто переключаю канал. І, впевнений, я такий не один.
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+4
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Дуже потужно!
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+4
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