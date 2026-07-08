Marta on fire. Костюк разобралась с Паолини и вышла в полуфинал Уимблдона!

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 13) пробилась в полуфинал Уимблдонского турнира 2026!

В четвертьфинале украинка в двух сетах переиграла 17-ю ракетку мира Жасмин Паолини (Италия) за 1 час и 10 минут.

Уимблдон-2026. 1/4 финала

Марта Костюк (Украина) [12] – Жасмин Паолини (Италия) [13] – 6:3, 6:2

Это было четвертое очное противостояние соперниц. Костюк во второй раз одолела Паолини – в 2022 году Марта выиграла у Жасмин в квалификации тысячника в Цинциннати.

Помимо Паолини, украинка на мейджоре в Великобритании также прошла Надю Подороску, Анну Блинкову, Эмму Наварро и Эшлин Крюгер. В полуфинале Уимблдона Костюк встретится с победительницей поединка Линда Носкова – Элизе Мертенс.

Марта впервые в карьере сыграет в полуфинале Уимблдона и во второй раз на турнире Grand Slam. В 2026 году Костюк добралась до этой стадии на Ролан Гаррос, где уступила Мирре Андреевой.

Для Марты это будет пятый полуфинал на уровне Тура в этом сезоне. Помимо Уимблдона и Ролан Гаррос, Костюк также играла в полуфиналах WTA 500 в Брисбене, WTA 250 в Руане и WTA 1000 в Мадриде. В Руане и Мадриде украинка стала чемпионкой.

Видеообзор матча

Статистика матча

Фото с матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

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