8 июля украинская теннисистка Марта Костюк впервые в карьере вышла в полуфинал Уимблдона-2026.

В четвертьфинальном поединке украинка в двух сетах переиграла 17-ю ракетку мира Жасмин Паолини со счетом 6:3, 6:2.

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Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей матча Костюк – Паолини!

В 1/2 финала травяного мейджора Марта встретится с Линдой Носковой – поединок состоится 9 июля (17:00).

🏆 Уимблдон-2026. 1/4 финала



Марта Костюк (Украина) [12] – Жасмин Паолини (Италия) [13] – 6:3, 6:2

ФОТО. Как это было: Костюк выбила 17-ю ракетку в 1/4 финала Уимблдона-2026