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  4. ФОТО. Как это было: Костюк выбила 17-ю ракетку в 1/4 финала Уимблдона-2026
Уимблдон
08 июля 2026, 18:21 | Обновлено 08 июля 2026, 18:55
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ФОТО. Как это было: Костюк выбила 17-ю ракетку в 1/4 финала Уимблдона-2026

Смотрите фотогалерею четвертьфинального матча Уимблдонского турнира 2026

08 июля 2026, 18:21 | Обновлено 08 июля 2026, 18:55
653
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ФОТО. Как это было: Костюк выбила 17-ю ракетку в 1/4 финала Уимблдона-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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8 июля украинская теннисистка Марта Костюк впервые в карьере вышла в полуфинал Уимблдона-2026.

В четвертьфинальном поединке украинка в двух сетах переиграла 17-ю ракетку мира Жасмин Паолини со счетом 6:3, 6:2.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей матча Костюк – Паолини!

В 1/2 финала травяного мейджора Марта встретится с Линдой Носковой – поединок состоится 9 июля (17:00).

🏆 Уимблдон-2026. 1/4 финала

Марта Костюк (Украина) [12] – Жасмин Паолини (Италия) [13] – 6:3, 6:2

ФОТО. Как это было: Костюк выбила 17-ю ракетку в 1/4 финала Уимблдона-2026

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Марта Костюк Жасмин Паолини фото фотогалерея Уимблдон-2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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осталось на ЮС Опен дальше 4-ого круга зайти, тогда на всех шлемах доходила до поздней стадии (четвертьфинал и выше)
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