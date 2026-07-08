ФОТО. Как это было: Костюк выбила 17-ю ракетку в 1/4 финала Уимблдона-2026
Смотрите фотогалерею четвертьфинального матча Уимблдонского турнира 2026
8 июля украинская теннисистка Марта Костюк впервые в карьере вышла в полуфинал Уимблдона-2026.
В четвертьфинальном поединке украинка в двух сетах переиграла 17-ю ракетку мира Жасмин Паолини со счетом 6:3, 6:2.
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Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей матча Костюк – Паолини!
В 1/2 финала травяного мейджора Марта встретится с Линдой Носковой – поединок состоится 9 июля (17:00).
🏆 Уимблдон-2026. 1/4 финала
Марта Костюк (Украина) [12] – Жасмин Паолини (Италия) [13] – 6:3, 6:2
ФОТО. Как это было: Костюк выбила 17-ю ракетку в 1/4 финала Уимблдона-2026
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