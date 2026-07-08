Марта Костюк – Жасмин Паолини. Четвертьфинал Уимблдона-2026. Видеообзор
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Уимблдона-2026
8 июля украинская теннисистка Марта Костюк переиграла Жасмин Паолини в 1/4 финала Уимблдонского турнира 2026.
Украинка одержала победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:2 за 1 час и 10 минут. Это было четвертое очное противостояние соперниц – Марта во второй раз одолела Жасмин.
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В дебютном полуфинале травяного мейджора Костюк встретится с чешкой Линдой Носковой.
🏆 Уимблдон-2026. 1/4 финала
Марта Костюк (Украина) [12] – Жасмин Паолини (Италия) [13] – 6:3, 6:2
Видеообзор матча
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