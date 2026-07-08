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  4. Марта Костюк – Жасмин Паолини. Четвертьфинал Уимблдона-2026. Видеообзор
Уимблдон
08 июля 2026, 17:52 |
160
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Марта Костюк – Жасмин Паолини. Четвертьфинал Уимблдона-2026. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Уимблдона-2026

08 июля 2026, 17:52 |
160
0
Марта Костюк – Жасмин Паолини. Четвертьфинал Уимблдона-2026. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини и Марта Костюк
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8 июля украинская теннисистка Марта Костюк переиграла Жасмин Паолини в 1/4 финала Уимблдонского турнира 2026.

Украинка одержала победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:2 за 1 час и 10 минут. Это было четвертое очное противостояние соперниц – Марта во второй раз одолела Жасмин.

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В дебютном полуфинале травяного мейджора Костюк встретится с чешкой Линдой Носковой.

🏆 Уимблдон-2026. 1/4 финала

Марта Костюк (Украина) [12] – Жасмин Паолини (Италия) [13] – 6:3, 6:2

Видеообзор матча

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Марта Костюк Жасмин Паолини Уимблдон-2026 теннисные видеообзоры видео
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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