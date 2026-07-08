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  4. КОСТЮК: «Уверена, люди рады погоде в Лондоне, но только не мы на корте»
Уимблдон
08 июля 2026, 17:45 |
406
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КОСТЮК: «Уверена, люди рады погоде в Лондоне, но только не мы на корте»

Флеш-интервью Марты после победы над Жасмин Паолини в четвертьфинале Уимблдона

08 июля 2026, 17:45 |
406
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КОСТЮК: «Уверена, люди рады погоде в Лондоне, но только не мы на корте»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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Украинская теннисистка Марта Костюк провела флеш-интервью на корте после победы над Жасмин Паолини в четвертьфинале Уимблдона-2026:

– Марта, огромные поздравления. Солнце, центральный корт и место в полуфинале. Блестящее выступление. Насколько особенный это день для вас?

– Прежде всего – привет, центральный корт. Я впервые играла на этом невероятном корте, и это, конечно, мечта, которая стала реальностью. Победа здесь сегодня даже не была в планах. Я просто хотела выйти, получить удовольствие и показать хорошее шоу. Играть перед полным стадионом всегда невероятно, а здесь, мне кажется, он всегда полный. Так что большое спасибо вам за вашу энергию сегодня.

– Вы выиграли очень быстро, причем в жаркий день. Это важно, потому что времени на восстановление перед вашим первым полуфиналом Уимблдона совсем мало?

– Да, конечно. Уверена, люди рады такой погоде в Лондоне, но только не мы на корте. Да, это матчи день за днем. Завтра я снова играю. Но я очень рада вернуться сюда и снова сыграть перед вами.

– Вы долго ждали, чтобы сказать: «Привет, центральный корт». Вы приходили посмотреть на него заранее? Все-таки выход на этот корт отличается от выхода на внешние корты.

– Да, на сто процентов. Слава богу, мой тренер вчера заставила меня пройти сюда. Я была ошеломлена этим входом и всем, что внутри. Подумала: «Вау, мне нужен день, чтобы восстановиться после того, что я увидела». Я уже была на этом корте как болельщица – девять лет назад, смотрела матч Роджера. Это было очень особенное чувство. А теперь вернуться сюда уже как игрок... Я как будто сделала круг почета по Центральному корту, потом села рядом и просто дала себе момент, чтобы все это впитать. И сейчас, после победы, снова это впитываю.

В полуфинале Уимблдона-2026 Костюк встретится с Линдой Носковой. Встреча состоится 9 июля и начнется не ранее 17:00 по Киеву.

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Марта Костюк Жасмин Паолини Уимблдон-2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Мартуся,хай щастить!Хай цей корт стане фартовим й для тебе й для всіх українців!
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