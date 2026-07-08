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  4. Костюк идет дальше. Определены обе пары 1/2 финала Уимблдона-2026 у женщин
Уимблдон
08 июля 2026, 17:35 |
1545
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Костюк идет дальше. Определены обе пары 1/2 финала Уимблдона-2026 у женщин

Марта переиграла Жасмин Паолини и встретится с Линдой Носковой, которая выбила Мертенс

08 июля 2026, 17:35 |
1545
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Костюк идет дальше. Определены обе пары 1/2 финала Уимблдона-2026 у женщин
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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На Уимблдонском турнире 2026 определены обе полуфинальные пары в женском одиночном разряде.

Украиснкая теннисистка Марта Костюк в двух сетах одолела Жасмин Паолини и впервые в карьере вышла в 1/2 финала мейджора в Великобритании.

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Следующей соперницей Марты будет представительница Чехии Линда Носкова, которая в своем четвертьфинальном поединке одолела Элизе Мертенс.

Для Марты это будет второй полуфинал на турнирах Grand Slam, а для Линды – первый.

Ранее Костюк и Носкова играли друг с другом только один раз – в 2026 году Марта справилась с Линдой в четвертьфинале грунтового тысячника в Мадриде.

Днем ранее на Уимблдоне прошли матчи 1/4 финала в верхней части сетки, по итогам которых были определена полуфинальная пара: Каролина Мухова – Коко Гауфф. Мухова одолела Наоми Осаку, а Гауфф выиграла американское дерби у Джессики Пегулы.

Оба полуфинальных матча в женском одиночном разряде Уимблдона состоятся 9 июля. Мухова и Гауфф стартуют ориентировочно в 15:30 по Киеву, а Костюк и Носкова – сразу же после их матча (ориентировочно – 17:00).

Уимблдон-2026. 1/4 финала

Нижняя часть сетки

Марта Костюк [12] – Жасмин Паолини [13] – 6:3, 6:2
Линда Носкова [9] – Элизе Мертенс [25] – 6:3, 7:5

Уимблдон-2026. Пары 1/2 финала

Каролина Мухова [10] – Коко Гауфф [7]
Марта Костюк [12] – Линда Носкова [9]

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Марта Костюк Жасмин Паолини Линда Носкова Элизе Мертенс Каролина Мухова Коко Гауфф Уимблдон-2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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Чешок провало. І в рейтингу їх шо собак нерізаних і обовʼязково одна-дві з них заходять в пізні стадії турнірів. Вони вже болота перещєголяли 
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