Костюк идет дальше. Определены обе пары 1/2 финала Уимблдона-2026 у женщин
Марта переиграла Жасмин Паолини и встретится с Линдой Носковой, которая выбила Мертенс
На Уимблдонском турнире 2026 определены обе полуфинальные пары в женском одиночном разряде.
Украиснкая теннисистка Марта Костюк в двух сетах одолела Жасмин Паолини и впервые в карьере вышла в 1/2 финала мейджора в Великобритании.
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Следующей соперницей Марты будет представительница Чехии Линда Носкова, которая в своем четвертьфинальном поединке одолела Элизе Мертенс.
Для Марты это будет второй полуфинал на турнирах Grand Slam, а для Линды – первый.
Ранее Костюк и Носкова играли друг с другом только один раз – в 2026 году Марта справилась с Линдой в четвертьфинале грунтового тысячника в Мадриде.
Днем ранее на Уимблдоне прошли матчи 1/4 финала в верхней части сетки, по итогам которых были определена полуфинальная пара: Каролина Мухова – Коко Гауфф. Мухова одолела Наоми Осаку, а Гауфф выиграла американское дерби у Джессики Пегулы.
Оба полуфинальных матча в женском одиночном разряде Уимблдона состоятся 9 июля. Мухова и Гауфф стартуют ориентировочно в 15:30 по Киеву, а Костюк и Носкова – сразу же после их матча (ориентировочно – 17:00).
Уимблдон-2026. 1/4 финала
Нижняя часть сетки
Марта Костюк [12] – Жасмин Паолини [13] – 6:3, 6:2
Линда Носкова [9] – Элизе Мертенс [25] – 6:3, 7:5
Уимблдон-2026. Пары 1/2 финала
Каролина Мухова [10] – Коко Гауфф [7]
Марта Костюк [12] – Линда Носкова [9]
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