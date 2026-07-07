Стала известна первая полуфинальная пара Уимблдона-2026 у женщин
Коко Гауфф и Каролина Мухова разыграют путевку в финал мейджора в Великобритании
На Уимблдоне-2026 определена первая полуфинальная пара в женском одиночном разряде.
Коко Гауфф (США, WTA 7) сыграет с Каролиной Муховой (Чехия, WTA 9) за путевку в финал Уимблдонского турнира.
Гауфф в четвертьфинале в американском дерби переиграла Джессику Пегулу (WTA 4), а Мухова справилась с Наоми Осакой (Япония, WTA 14).
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
И Гауфф, и Мухова впервые в карьере сыграют в полуфинале травяного мейджора. Для Коко это будет шестой полуфинал на Grand Slam (три победы и два поражения), а для Муховой – пятый (одна победа и три поражения).
Ранее Гауфф и Мухова играли друг с другом семь раз – у Коко в актвие шесть побед, у Каролины – одна. На траве теннисистки ни разу не пересекались, а последнуюю очную встречу выиграла чешка – в четвертьфинале пятисотника в Штутгарте в 2026 году.
Уимблдон-2026. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Наоми Осака [14] – Каролина Мухова [10] – 6:7 (4:7), 4:6
Джессика Пегула [4] – Коко Гауфф [7] – 6:4, 3:6, 3:6
Видеообзор матча Осака – Мухова
Видеообзор матча Пегула – Гауфф
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Марта прекратила выступления в парном турнире
Не помог команде Почеттино даже «дисквалифицированный» нападающий