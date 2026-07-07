Мухова выбила Осаку и впервые в карьере вышла в полуфинал Уимблдона-2026
Каролина в двух сетах одолела Наоми в четвертьфинальном матче мейджора в Британии
Девятая ракетка мира Каролина Мухова (Чехия) вышла в полуфинал Уимблдона-2026.
В четвертьфинале чешка в двух сетах переиграла Наоми Осаку (Япония, WTA 14) за 1 час и 42 минуты.
Уимблдон-2026. 1/4 финала
Наоми Осака (Япония) [14] – Каролина Мухова (Чехия) [10] – 6:7 (4:7), 4:6
Это было седьмое очное противостояние соперниц. Каролина в четвертый раз одолела Наоми.
В полуфинале Уимблдонского турнира Мухова встретится с Коко Гауфф.
Для Каролины это будет пятый полуфинал на турнирах Grand Slam и первый на Уимблдоне.
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Мухова обійшла в рейтингу Еліну. Попутно обох торішніх фіналісток, та то таке;
Марта в разі виграшу може бути максимум шостою, та й за умови, що Мушка програє Коко півфінал.
І все одно до півфіналу у верхній частині сітки пройшли дві наймиліші тенісистки. Звісно, з тих, хто міг пройти, починаючи з однієї восьмої