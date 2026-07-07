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  4. Мухова выбила Осаку и впервые в карьере вышла в полуфинал Уимблдона-2026
Уимблдон
07 июля 2026, 19:58 | Обновлено 07 июля 2026, 20:00
977
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Мухова выбила Осаку и впервые в карьере вышла в полуфинал Уимблдона-2026

Каролина в двух сетах одолела Наоми в четвертьфинальном матче мейджора в Британии

07 июля 2026, 19:58 | Обновлено 07 июля 2026, 20:00
977
3 Comments
Мухова выбила Осаку и впервые в карьере вышла в полуфинал Уимблдона-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролина Мухова
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Девятая ракетка мира Каролина Мухова (Чехия) вышла в полуфинал Уимблдона-2026.

В четвертьфинале чешка в двух сетах переиграла Наоми Осаку (Япония, WTA 14) за 1 час и 42 минуты.

Уимблдон-2026. 1/4 финала

Наоми Осака (Япония) [14] – Каролина Мухова (Чехия) [10] – 6:7 (4:7), 4:6

Это было седьмое очное противостояние соперниц. Каролина в четвертый раз одолела Наоми.

В полуфинале Уимблдонского турнира Мухова встретится с Коко Гауфф.

Для Каролины это будет пятый полуфинал на турнирах Grand Slam и первый на Уимблдоне.

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Каролина Мухова Уимблдон-2026 Наоми Осака
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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Наразі маємо:
Мухова обійшла в рейтингу Еліну. Попутно обох торішніх фіналісток, та то таке;
Марта в разі виграшу може бути максимум шостою, та й за умови, що Мушка програє Коко півфінал.
І все одно до півфіналу у верхній частині сітки пройшли дві наймиліші тенісистки. Звісно, з тих, хто міг пройти, починаючи з однієї восьмої 
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+3
Дуже шкода... щоб в подальшому виграватти Март ішоломи потрібно закрити гештальт 2020 року і зняти прокляття Осаки. А для цього обов'язково потрібно було вибити Наомі на шоломах і щоб та гучно заплакала потім на пресконференції 
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0
Поставив би навіть на перемогу Мухової на турнірі ,але Гауф для неї навіть ще незручніша чим  сабаленко для Костюк.
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-1
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