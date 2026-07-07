Мухова выбила Осаку и впервые в карьере вышла в полуфинал Уимблдона-2026

Девятая ракетка мира Каролина Мухова (Чехия) вышла в полуфинал Уимблдона-2026.

В четвертьфинале чешка в двух сетах переиграла Наоми Осаку (Япония, WTA 14) за 1 час и 42 минуты.

Уимблдон-2026. 1/4 финала

Наоми Осака (Япония) [14] – Каролина Мухова (Чехия) [10] – 6:7 (4:7), 4:6

Это было седьмое очное противостояние соперниц. Каролина в четвертый раз одолела Наоми.

В полуфинале Уимблдонского турнира Мухова встретится с Коко Гауфф.

Для Каролины это будет пятый полуфинал на турнирах Grand Slam и первый на Уимблдоне.