Камбек в американском дерби. Определена первая полуфиналистка Уимблдона
Коко Гауфф в трех сетах одолела Джессику Пегулу в матче 1/4 финала мейджора в Британии
Седьмая ракетка мира Коко Гауфф стала первой полуфиналисткой Уимблдонского турнира 2026.
В четвертьфинале Гауфф в американском дерби с камбеком одолела Джессику Пегулу (WTA 4) за 1 час и 48 минут.
Уимблдон-2026. 1/4 финала
Джессика Пегула (США) [4] – Коко Гауфф (США) [7] – 6:4, 3:6, 3:6
Во второй партии Гауфф отыграла три брейк-поинта в стартовых двух геймах на подаче и все-таки сумела оформить камбек.
Это было девятое очное противостояние соперник. Коко одержала шестую победу над Джессикой.
В полуфинале Уимблдона Гауфф встретится либо с Наоми Осакой, либо с Каролиной Муховой.
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