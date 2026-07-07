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  4. Камбек в американском дерби. Определена первая полуфиналистка Уимблдона
Уимблдон
07 июля 2026, 17:29 | Обновлено 07 июля 2026, 17:34
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Камбек в американском дерби. Определена первая полуфиналистка Уимблдона

Коко Гауфф в трех сетах одолела Джессику Пегулу в матче 1/4 финала мейджора в Британии

07 июля 2026, 17:29 | Обновлено 07 июля 2026, 17:34
277
0
Камбек в американском дерби. Определена первая полуфиналистка Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула
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Седьмая ракетка мира Коко Гауфф стала первой полуфиналисткой Уимблдонского турнира 2026.

В четвертьфинале Гауфф в американском дерби с камбеком одолела Джессику Пегулу (WTA 4) за 1 час и 48 минут.

Уимблдон-2026. 1/4 финала

Джессика Пегула (США) [4] – Коко Гауфф (США) [7] – 6:4, 3:6, 3:6

Во второй партии Гауфф отыграла три брейк-поинта в стартовых двух геймах на подаче и все-таки сумела оформить камбек.

Это было девятое очное противостояние соперник. Коко одержала шестую победу над Джессикой.

В полуфинале Уимблдона Гауфф встретится либо с Наоми Осакой, либо с Каролиной Муховой.

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Джессика Пегула Коко Гауфф Уимблдон-2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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