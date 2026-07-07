Камбек в американском дерби. Определена первая полуфиналистка Уимблдона

Седьмая ракетка мира Коко Гауфф стала первой полуфиналисткой Уимблдонского турнира 2026.

В четвертьфинале Гауфф в американском дерби с камбеком одолела Джессику Пегулу (WTA 4) за 1 час и 48 минут.

Уимблдон-2026. 1/4 финала

Джессика Пегула (США) [4] – Коко Гауфф (США) [7] – 6:4, 3:6, 3:6

Во второй партии Гауфф отыграла три брейк-поинта в стартовых двух геймах на подаче и все-таки сумела оформить камбек.

Это было девятое очное противостояние соперник. Коко одержала шестую победу над Джессикой.

В полуфинале Уимблдона Гауфф встретится либо с Наоми Осакой, либо с Каролиной Муховой.