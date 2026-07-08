Определена соперница Костюк в полуфинале Уимблдона-2026
Линда Носкова дожала Элизе Мертенс и поборется с Мартой за путевку в финал мейджора
Чешская теннисистка Линда Носкова (WTA 12) сыграет с Мартой Костюк (Украина, WTA 13) в полуфинале Уимблдона-2026.
В четвертьфинале чешка в двух сетах переиграла Элизе Мертенс (Бельгия, WTA 27) за 1 час и 46 минут.
Уимблдон-2026. 1/4 финала
Линда Носкова (Чехия) [9] – Элизе Мертенс (Бельгия) [25] – 6:3, 7:5
Носкова впервые провела очное противостояние против Мертенс.
Ранее Марта играла с Линдой лишь один раз – в этом сезоне Костюк переиграла Носкову в четвертьфинале грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде.
Видеообзор матча
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