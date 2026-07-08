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Уимблдон
08 июля 2026, 17:01 | Обновлено 08 июля 2026, 17:37
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Определена соперница Костюк в полуфинале Уимблдона-2026

Линда Носкова дожала Элизе Мертенс и поборется с Мартой за путевку в финал мейджора

08 июля 2026, 17:01 | Обновлено 08 июля 2026, 17:37
4021
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Определена соперница Костюк в полуфинале Уимблдона-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Линда Носкова
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Чешская теннисистка Линда Носкова (WTA 12) сыграет с Мартой Костюк (Украина, WTA 13) в полуфинале Уимблдона-2026.

В четвертьфинале чешка в двух сетах переиграла Элизе Мертенс (Бельгия, WTA 27) за 1 час и 46 минут.

Уимблдон-2026. 1/4 финала

Линда Носкова (Чехия) [9] – Элизе Мертенс (Бельгия) [25] – 6:3, 7:5

Носкова впервые провела очное противостояние против Мертенс.

Ранее Марта играла с Линдой лишь один раз – в этом сезоне Костюк переиграла Носкову в четвертьфинале грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде.

Видеообзор матча

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Линда Носкова Элизе Мертенс Уимблдон-2026 Марта Костюк
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 6
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З Мертенс воно .може було б і легше. Але щоб духу соболенкових подруг на цьому рівні не було! (Хто не в курсі: коли бульботварюка грала пару, вона її грала саме з бельгійкою).
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+3
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як і передбачав, чешки рвуться за титулом. Чи втрутиться Марта в двобій між Ліндою і Кароліною. Будемо сподіватись
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+3
Ну, тут усе логічно - Мертенс і так вище голови стрибнула.
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