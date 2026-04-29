Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
29 апреля 2026, 22:37 | Обновлено 29 апреля 2026, 23:34
Костюк переиграла 13-ю ракетку и пробилась в полуфинал тысячника в Мадриде!

Марта в двух сетах одолела Линду Носкову в матче 1/4 финала WTA 1000 в столице Испании

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 23) пробилась в полуфинал грунтового престижного турнира WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.

В четвертьфинале украинка в двух сетах переиграла 14-ю ракетку мира Линду Носкову (Чехия) за 1 час и 27 минут.

WTA 1000 Мадрид. Грунт, 1/4 финала

Марта Костюк (Украина) [26] – Линда Носкова (Чехия) [13] – 7:6 (7:1), 6:0

Костюк провела первое очное противостояние против Носковой.

Марта прошла в 11-й полуфинал на уровне Тура (третий в 2026 году) и лишь второй на тысячниках. Впервые полуфинал на таком уровне Костюк провела в 2024 году на хардовых кортах Индиан-Уэллс (поражение Иге Свентек).

В 1/2 финала тысячника в столице Испании Костюк встретится с экс-россиянкой Анастасией Потаповой (WTA 56), которая сейчас представляет Австрию. Ранее Марта четыре раза играла против Анастасии и одержала две победы. В частности, в прошлом сезоне Костюк одолела Потапову в 1/8 финала Мадрида.

Костюк продлила винстрик до девяти побед на уровне Тура. Двумя неделями ранее Марта стала чемпионкой турнира WTA 250 в Руане, а в Мадриде, помимо Носковой, прошла Юлию Путинцеву, Джессику Пегулу и Кэти Макнелли.

Результаты Костюк на турнире WTA 1000 в Мадриде:

  • R2: Марта Костюк [26] – Юлия Путинцева – 6:3, 6:1
  • R3: Марта Костюк [26] – Джессика Пегула [5] – 6:1, 6:4
  • R4: Марта Костюк [26] – Кэти Макнелли – 6:2, 6:3
  • 1/4 финала: Марта Костюк [26] – Линда Носкова [13] – 7:6 (7:1), 6:0

Видеообзор матча

По теме:
Костюк в борьбе. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Мадриде
Марта Костюк – Линда Носкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Марта Костюк – Линда Носкова. Прогноз на матч 1/4 финала WTA 1000 в Мадриде
Даниил Агарков
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
Футбол | 29 апреля 2026, 00:03 79
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 27.04-03.05
Теннис | 29 апреля 2026, 20:31 0
Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера
Футбол | 29.04.2026, 08:18
Стала известна третья полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Мадриде
Теннис | 29.04.2026, 16:02
Сенсация: 32-я ракетка мира в 1/4 финала супертурнира выбила Соболенко!
Теннис | 28.04.2026, 23:41
Комментарии 53
Молодець, Марта!  Ти дуже добавила у багатьох компонентах гри у цьому сезоні. Бажаю тобі виграти цей турнір. Вважаю, що це тобі вже до снаги. Нехай Господь тобі допомагає!.
Від такого тенісу отримуєш задоволення ! Браво !
Шикарна гра. Навіть з урахуванням, що Носкова в другому сеті вирішила не затягувати гру, Марта дуже круто грає. На турнірі залишились абсолютно прохідні для такого рівня тенісу , треба налаштуватися і не втрачати шанс. Удачі!
Другий сет!!! Якщо тайфуни носять жіночі імена, то один з них має називатись Марта))
Круто! Молодець! 
Ай да Марта , ай молодець ! 🇺🇦🔥✌️
В першому сеті красиво вигравала затяжні розіграші , але в простих ситуаціях "накидувала" суперниці . В другому сеті вдавалося практично все і Носкова " поплила " .
Молодець! З перемогою!
З блискучою перемогою!!!
Браво, Марто! Так тримати! Час виходити у топ 10!
Ото завтра буде вечір-ніч!Футбол півфінал й Марта грає після 22.30.
Молодець Кост'юк! Браво Кост'юк!
Эффектно закончила!
Супер Марта!!!!!!!!
Добре ,що одягла кофту Марта,а чешка так й не зрозуміла чому у 2 сеті рукі не слухались(м'язи охолонули),але Марта була налаштована на перемогу сьогодні так,що суперниці нічого би не допомогло!2 сет від Марти,це просто насолода! Так тримати й надалі!Хай щастить!
Вона зломала її, ще в первому сеті. Як би вона знала , як грає Марта, дурню б таку не робила б. На короткі, краще з Мартою не тягаться, тут вона одна з найкращих.Три сета фізично б Носкова не витримала б. 
Мартуся,сонечко ти наше!Браво!
Марту з перемогою! Де там той, що на усіх гілках волав, що Носкова аж 13-та ракетка світу? 
Марту з перемогою. В першому сеті оцінюємо тільки гру на прийомі, на подачі то мабуть мішав вітер. В другому сеті Марта показала всю себе. А, Лінда була дійсно якась не рухома. Марта вже повністю повторила минулорічний переможний календар Еліни до Мадриду і має хорошу можливість покращити його.
З Потаповою Марті треба трохи потерпіти на початку, щоб вибити її з рівноваги, потім підуть другі подачі і буде легше.  
Чекаємо хрестиків на камері оператора.
Ефектна звитяга, ту перефарбовану кацапку треба множити на нуль, вона абсолютно випадкова пасажирка тут в Мадриді
Три футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
Три футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
29.04.2026, 09:16 3
Футбол
Костюк в борьбе. Пары 1/4 финала супертурнира в Мадриде: когда играет Марта
Костюк в борьбе. Пары 1/4 финала супертурнира в Мадриде: когда играет Марта
28.04.2026, 11:49 3
Теннис
Ребров нашел себе замену для сборной Украины. В УАФ приняли решение
Ребров нашел себе замену для сборной Украины. В УАФ приняли решение
28.04.2026, 09:52 41
Футбол
Костюк уверенно одолела американку и вышла в 1/4 финала WTA 1000 в Мадриде
Костюк уверенно одолела американку и вышла в 1/4 финала WTA 1000 в Мадриде
27.04.2026, 21:50 39
Теннис
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
28.04.2026, 08:33 42
Футбол
Лион оказался в сложной ситуации из-за Яремчука
Лион оказался в сложной ситуации из-за Яремчука
28.04.2026, 07:02 3
Футбол
Опредены четыре четвертьфиналистки престижного турнира в Мадриде
Опредены четыре четвертьфиналистки престижного турнира в Мадриде
27.04.2026, 17:09 5
Теннис
Таблица УПЛ. Шахтер оторвался на 8 очков, Динамо сделало суперкамбек
Таблица УПЛ. Шахтер оторвался на 8 очков, Динамо сделало суперкамбек
27.04.2026, 18:17 20
Футбол
