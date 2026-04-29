Костюк переиграла 13-ю ракетку и пробилась в полуфинал тысячника в Мадриде!

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 23) пробилась в полуфинал грунтового престижного турнира WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.

В четвертьфинале украинка в двух сетах переиграла 14-ю ракетку мира Линду Носкову (Чехия) за 1 час и 27 минут.

WTA 1000 Мадрид. Грунт, 1/4 финала

Марта Костюк (Украина) [26] – Линда Носкова (Чехия) [13] – 7:6 (7:1), 6:0

Костюк провела первое очное противостояние против Носковой.

Марта прошла в 11-й полуфинал на уровне Тура (третий в 2026 году) и лишь второй на тысячниках. Впервые полуфинал на таком уровне Костюк провела в 2024 году на хардовых кортах Индиан-Уэллс (поражение Иге Свентек).

В 1/2 финала тысячника в столице Испании Костюк встретится с экс-россиянкой Анастасией Потаповой (WTA 56), которая сейчас представляет Австрию. Ранее Марта четыре раза играла против Анастасии и одержала две победы. В частности, в прошлом сезоне Костюк одолела Потапову в 1/8 финала Мадрида.

Костюк продлила винстрик до девяти побед на уровне Тура. Двумя неделями ранее Марта стала чемпионкой турнира WTA 250 в Руане, а в Мадриде, помимо Носковой, прошла Юлию Путинцеву, Джессику Пегулу и Кэти Макнелли.

Результаты Костюк на турнире WTA 1000 в Мадриде:

Марта Костюк [26] – Джессика Пегула [5] – 6:1, 6:4

Марта Костюк [26] – Кэти Макнелли – 6:2, 6:3

1/4 финала: Марта Костюк [26] – Линда Носкова [13] – 7:6 (7:1), 6:0

