Костюк разбила нейтралку и следом за Свитолиной вышла в 1/4 финала Мадрида

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 36) вышла в четвертьфинал грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, Испания.

В четвертом раунде украинка в двух сетах разгромила Анастасию Потапову (WTA 39) за 1 час и 22 минуты.

WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/8 финала

Марта Костюк (Украина) [24] – Анастасия Потапова – 6:3, 6:2

В пятом гейме второй партии Костюк упала и счесала колено. Потребовалось около 10 минут медицинского тайм-аута, чтобы остановить кровь.

За матч Марта отдала одну свою подачу (после медикала) и сделала пять брейков.

Костюк и Потапова провели четвертое очное противостояние. Марта сравняла счет, 2:2.

Следующей соперницей Костюк будет первая ракетка мира Арина Соболенко, которая ранее выбила Пейтон Стернс. Ранее Марта дважды играла против Соболенко (Дубай-2022 и Ролан Гаррос 2023) и потерпела два поражения.

Костюк стала второй представительницей Украины, которой удалось выйти в четвертьфинал тысячника в столице Испании. Ранее это сделала Элина Свитолина, которая в своем поединке четвертого круга одолела Марию Саккари.

Марта в Мадриде, помимо Потаповой, также прошла Эмму Радукану и Веронику Кудерметову.