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  4. Костюк разбила нейтралку и следом за Свитолиной вышла в 1/4 финала Мадрида
WTA
30 апреля 2025, 00:03 | Обновлено 30 апреля 2025, 00:09
2880
23

Костюк разбила нейтралку и следом за Свитолиной вышла в 1/4 финала Мадрида

Марта в двух сетах уверенно прошла Анастасию Потапову и далее сыграет с Ариной Соболенко

30 апреля 2025, 00:03 | Обновлено 30 апреля 2025, 00:09
2880
23
Костюк разбила нейтралку и следом за Свитолиной вышла в 1/4 финала Мадрида
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 36) вышла в четвертьфинал грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, Испания.

В четвертом раунде украинка в двух сетах разгромила Анастасию Потапову (WTA 39) за 1 час и 22 минуты.

WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/8 финала

Марта Костюк (Украина) [24] – Анастасия Потапова – 6:3, 6:2

В пятом гейме второй партии Костюк упала и счесала колено. Потребовалось около 10 минут медицинского тайм-аута, чтобы остановить кровь.

За матч Марта отдала одну свою подачу (после медикала) и сделала пять брейков.

Костюк и Потапова провели четвертое очное противостояние. Марта сравняла счет, 2:2.

Следующей соперницей Костюк будет первая ракетка мира Арина Соболенко, которая ранее выбила Пейтон Стернс. Ранее Марта дважды играла против Соболенко (Дубай-2022 и Ролан Гаррос 2023) и потерпела два поражения.

Костюк стала второй представительницей Украины, которой удалось выйти в четвертьфинал тысячника в столице Испании. Ранее это сделала Элина Свитолина, которая в своем поединке четвертого круга одолела Марию Саккари.

Марта в Мадриде, помимо Потаповой, также прошла Эмму Радукану и Веронику Кудерметову.

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Марта Костюк Анастасия Потапова WTA Мадрид
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 23
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Fdail
Дивлюсь на сьогоднішню гру Марти й думаю: " А чому б таки не вибити трактор з Мадриду?" . Так, мадридський корт - один найулюбленіших для неї. Так, вона тут двічі переможниця й ще була фіналісткою (кращий матч минулого сезону). Так , вона перша ракетка світу й шаленою потужністю. Але якщо Марта збереже цю якісну , виважену , різноманітно й навіть,можна сказати, видовищну гру на четвертьфінал, то є всі шанси поробити тут сенсації. 2 українок вітаю з таким успіхом, головне - не зупинитися, поки пре.
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+13
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Попандопуло из Одессы
На редкость взрослая игра от Марты. Практически всё получалось за исключением редких ошибок. Но на таком уровне допустимо. 
А главное: уверенно и без психостраданий.
Просто снимаю шляпу!
Отличная работа.
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+13
30263
Марта показала свій багатий арсенал! Треба їм користуватись в кожній грі. Наснаги!
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+11
introvert
Наскільки ж цікавіша та різноманітніша гра Марти в порівнянні з тупим "бум-бум" болотної! Розмазала і з 'їла. Одна з найкращих ігор Марти, яку я бачив.
Так тримати!
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+11
u6464u
нещасний випадок допоміг дівчині з болот відскочити від бублика, ну а Марті більше точності і тоді взагалі буде супер.
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+11
Макс Максов
Потрібно тепер транса додому відправити! Успіху в наступному матчі!
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+9
Serhii P.
Марта, мочи бульбозавра, ми в тебе віримо!
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+9
Андрій Заліщук
Якби не стерте коліно, то цілком болотна отримала бублика, а це часте явище від наших для кацапів...далі сіськатий мужик з беларашки, от би її взути
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+9
kollekciy
Вітаю Марту з неймовірною перемогою. Відбулася рідкісна гра, коли Марта провила всю гру на високому якісному рівні, без спадів, навіть падіння, на щастя, не вплинуло на її гру, хоча попередне падіння у грі на цьому турнірі, тоді добре збило Марті якість гри.
Можливо це поступове покращення гри Марти, поверне нам ту Марту рівно річної давнини.
Цікаво, що сьогодні Марта по вінерах перевершила професійну гарматницю.
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+8
Олександр Науменко
Молодці дівчатка, чекаємо дербі.
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+8
Saar
Не називайте свино-собак - "нейтралками"
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+8
Alehandro
Another one bites the dust
Болотяна шмара не достатньо накачала свій свисток, тому й програла... буває... не розстаюйся...)
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+7
Показать Скрыть 1 ответ
Neptun
Дівчата дуже радують мадрідськими перемогами.
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+6
T-800
и Заневская уже не физрук?))
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+6
box2box
Молодець!!! Розривався) Футбол на ТВ, Марту - на телефоні)
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+5
C.Пеклов
Молодець,доволі впевнено!
Ответить
+5
SosokDayany
Браво Марта , просто красунечка.
Ответить
+2
apepa
Финал Костюк - Свитолина?
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-6
Показать Скрыть 2 ответа
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