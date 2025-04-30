Костюк разбила нейтралку и следом за Свитолиной вышла в 1/4 финала Мадрида
Марта в двух сетах уверенно прошла Анастасию Потапову и далее сыграет с Ариной Соболенко
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 36) вышла в четвертьфинал грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, Испания.
В четвертом раунде украинка в двух сетах разгромила Анастасию Потапову (WTA 39) за 1 час и 22 минуты.
WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/8 финала
Марта Костюк (Украина) [24] – Анастасия Потапова – 6:3, 6:2
В пятом гейме второй партии Костюк упала и счесала колено. Потребовалось около 10 минут медицинского тайм-аута, чтобы остановить кровь.
За матч Марта отдала одну свою подачу (после медикала) и сделала пять брейков.
Костюк и Потапова провели четвертое очное противостояние. Марта сравняла счет, 2:2.
Следующей соперницей Костюк будет первая ракетка мира Арина Соболенко, которая ранее выбила Пейтон Стернс. Ранее Марта дважды играла против Соболенко (Дубай-2022 и Ролан Гаррос 2023) и потерпела два поражения.
Костюк стала второй представительницей Украины, которой удалось выйти в четвертьфинал тысячника в столице Испании. Ранее это сделала Элина Свитолина, которая в своем поединке четвертого круга одолела Марию Саккари.
Марта в Мадриде, помимо Потаповой, также прошла Эмму Радукану и Веронику Кудерметову.
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