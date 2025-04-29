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  4. Неудержимая Элина. Свитолина одолела экс-3-ю ракетку в 1/8 финала Мадрида
WTA
29 апреля 2025, 18:13 | Обновлено 29 апреля 2025, 18:37
4154
16

Неудержимая Элина. Свитолина одолела экс-3-ю ракетку в 1/8 финала Мадрида

Элина в двух сетах переиграла Марию Саккари и вышла в четвертьфинал тысячника

29 апреля 2025, 18:13 | Обновлено 29 апреля 2025, 18:37
4154
16
Неудержимая Элина. Свитолина одолела экс-3-ю ракетку в 1/8 финала Мадрида
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 17) без проблем вышла в четвертьфинал грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, Испания.

В четвертом раунде престижных соревнований украинка в двух сетах переиграла бывшую третью ракетку мира Марию Саккари из Греции, которая сейчас занимает 82-ю строчку в мировом рейтинге.

WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/8 финала

Элина Свитолина (Украина) [17] – Мария Саккари (Греция) – 6:3, 6:4

За матч Элина отдала две свои подачи и сделала пять брейков.

Свитолина и Саккари встретились пятый раз и впервые с 2021 года. Элина добыла третью победу в очных противостояниях и первую на грунте.

Следующей соперницей Свитолиной будет победительница противостояния Моюка Утидзима – Екатерина Александрова.

Элина впервые в карьере сыграет в четвертьфинала Мадрида. До 2025 года на кортах столицы Испании украинке ни разу не удавалось выиграть больше одного матча. Свитолина пробилась в 77-й четвертьфинал в карьере и четвертый в сезоне.

На этих соревнованиях Элина, кроме Саккари, также выиграла у Сонай Картал и Елены Рыбакиной.

Помимо Элины, в Мадриде из представительниц Украины продолжает выступления и Марта Костюк. 29 апреля в 22:30 она начнет поединок 1/8 финала против Анастасии Потаповой.

Сейчас винстрик Свитолиной составляет 10 поединков. До Мадрида она выиграла два матча за сборную Украины в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг, а затем стала чемпионкой на кортах Руана, победив пятерых соперниц на пути к трофею.

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Элина Свитолина Мария Саккари WTA Мадрид выбор редакции
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 16
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u6464u
Еліна браво , це було близько до супер, суперниця була топ, з перемогою.
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+7
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C.Пеклов
Молодець !Еліна наша все!Перемога в 2 сетах над непростою супернице,браво!Хай й надалі щастить!
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+4
serhiy
Наша мамуся !
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+4
Vlad Holl
Чергова чудова перемога Еліни , на характері , на волі . Схоже ми спостерігаємо відродження і сходження до вершин світового тенісу нашої зірки. Який же вивіренний і розумний теніс - це щось. 
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+3
Микола Захарченко
Трохи понервували , але головне перемога ! Еля " у вогні " 🔥✌️👍
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+2
Друг ФальКА
Вітаємо! За 4-4 трохи змусила понервувати всю Україну, але молодчинка таки дотисла в два сети! Фалько буде радий, а ми раді чути його експертні думки!
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+2
Андрій Заліщук
1 перемога поспіль і при цьому виграно 20 сетів, жодного програного, молодчина...єдине за що валідольно було зробити з 4-1 на 4-4
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+2
Показать Скрыть 2 ответа
Neptun
Не так потужно як с Сельодкіной, не так впевнено, але в вирішальні моменти дуже зібрано. Класс є класс!
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+2
Oliynuk_sport
Перемога, браво Світоліна!
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+2
nickon85
Екс-третя ракетка здолала екс-третю ракетку)
А взагалом, браво!
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+1
RomeoBoss
Взагалі після того як Еліна здолала Рибу!
І побачивши наступну суперницю мені здалося,що це все!
Але подивившись,що Саккарі зараз 82 у рейтингу.
А Світоліна на під'емі! Еліна може позмагатися!
Страшно стало в другому сеті! Після 4:1 на користь нашой тенесісткі.
Саккарі зробила 4:4,і на душі стало сумно! Але Еля взяла свою подачу,
А потім і суперници! Перемога🇺🇦
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+1
Олександр Науменко
Еліна в рейтингу вже 16-та, наступна перемога, віримо в це, підніме ще на два рядка і в ТОП-8 в гонці. Окрема подяка від Юлі, за збереження ТОП-80.
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+1
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