Неудержимая Элина. Свитолина одолела экс-3-ю ракетку в 1/8 финала Мадрида

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 17) без проблем вышла в четвертьфинал грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, Испания.

В четвертом раунде престижных соревнований украинка в двух сетах переиграла бывшую третью ракетку мира Марию Саккари из Греции, которая сейчас занимает 82-ю строчку в мировом рейтинге.

WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/8 финала

Элина Свитолина (Украина) [17] – Мария Саккари (Греция) – 6:3, 6:4

За матч Элина отдала две свои подачи и сделала пять брейков.

Свитолина и Саккари встретились пятый раз и впервые с 2021 года. Элина добыла третью победу в очных противостояниях и первую на грунте.

Следующей соперницей Свитолиной будет победительница противостояния Моюка Утидзима – Екатерина Александрова.

Элина впервые в карьере сыграет в четвертьфинала Мадрида. До 2025 года на кортах столицы Испании украинке ни разу не удавалось выиграть больше одного матча. Свитолина пробилась в 77-й четвертьфинал в карьере и четвертый в сезоне.

На этих соревнованиях Элина, кроме Саккари, также выиграла у Сонай Картал и Елены Рыбакиной.

Помимо Элины, в Мадриде из представительниц Украины продолжает выступления и Марта Костюк. 29 апреля в 22:30 она начнет поединок 1/8 финала против Анастасии Потаповой.

Сейчас винстрик Свитолиной составляет 10 поединков. До Мадрида она выиграла два матча за сборную Украины в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг, а затем стала чемпионкой на кортах Руана, победив пятерых соперниц на пути к трофею.