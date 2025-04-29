Неудержимая Элина. Свитолина одолела экс-3-ю ракетку в 1/8 финала Мадрида
Элина в двух сетах переиграла Марию Саккари и вышла в четвертьфинал тысячника
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 17) без проблем вышла в четвертьфинал грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, Испания.
В четвертом раунде престижных соревнований украинка в двух сетах переиграла бывшую третью ракетку мира Марию Саккари из Греции, которая сейчас занимает 82-ю строчку в мировом рейтинге.
WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/8 финала
Элина Свитолина (Украина) [17] – Мария Саккари (Греция) – 6:3, 6:4
За матч Элина отдала две свои подачи и сделала пять брейков.
Свитолина и Саккари встретились пятый раз и впервые с 2021 года. Элина добыла третью победу в очных противостояниях и первую на грунте.
Следующей соперницей Свитолиной будет победительница противостояния Моюка Утидзима – Екатерина Александрова.
Элина впервые в карьере сыграет в четвертьфинала Мадрида. До 2025 года на кортах столицы Испании украинке ни разу не удавалось выиграть больше одного матча. Свитолина пробилась в 77-й четвертьфинал в карьере и четвертый в сезоне.
На этих соревнованиях Элина, кроме Саккари, также выиграла у Сонай Картал и Елены Рыбакиной.
Помимо Элины, в Мадриде из представительниц Украины продолжает выступления и Марта Костюк. 29 апреля в 22:30 она начнет поединок 1/8 финала против Анастасии Потаповой.
Сейчас винстрик Свитолиной составляет 10 поединков. До Мадрида она выиграла два матча за сборную Украины в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг, а затем стала чемпионкой на кортах Руана, победив пятерых соперниц на пути к трофею.
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А взагалом, браво!
І побачивши наступну суперницю мені здалося,що це все!
Але подивившись,що Саккарі зараз 82 у рейтингу.
А Світоліна на під'емі! Еліна може позмагатися!
Страшно стало в другому сеті! Після 4:1 на користь нашой тенесісткі.
Саккарі зробила 4:4,і на душі стало сумно! Але Еля взяла свою подачу,
А потім і суперници! Перемога🇺🇦