Марта Костюк – Анастасия Потапова. Прогноз на матч WTA 1000 в Мадриде
Поединок 1/16 финала состоится 28 апреля в 16:00 по Киеву
28 апреля, в четвертом круге турнира в Мадриде между собой сыграют Марта Костюк (WTA 36) и Анастасия Потапова (WTA 39).
Встреча начнется в 16:00 по киевскому времени.
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Марта Костюк
В этом сезоне Костюк показывала свой лучший теннис не так часто, хотя в Мадриде есть шанс на прорыв. Украинка начала турнир со второго круга и уже прошла двух непростых соперниц. Сначала разобралась с британкой Эммой Радукану – 6:4, 2:6, 6:2.
Блестяще Костюк начала матч против «нейтралки» Вероники Кудерметовой, выиграв 9 геймов из 10. Разгромить соперницу не удалось, так как она взяла второй сет с 1:3. В третьей партии Костюк вернулась в игру, выиграв ее 6:4. Время на разгон не было, сразу пришлось играть против теннисисток высокого уровня.
Беспокоит первая подача Марты, чуть больше 51% попадает она в корт первым мячом, делая в среднем 7 двойных ошибок за матч. Над этим аспектом надо работать, так как соперницы получают шансы цепляться.
Анастасия Потапова
24-летняя «нейтралка» играет в этом сезоне с переменным успехом, на ее счету 16 побед в 22 играх. Потапова даже выиграла один турнир в Клуж-Напоке, хотя престижным его сложно назвать. Если говорить о топ-турнирах, на них спортсменка в этом году не впечатляла.
В Штутгарте теннисистка должна была играть во втором круге против Соболенко, но отказалась из-за травмы, у нее в кисти накопилась жидкость, которую нужно было выкачивать. Уже в первом круге Мадрида были проблемы против американки Крюгер, но удалось выиграть матч, уступая 6:7, 1:3.
Во втором своем матче Потапова выбила из борьбы сильную китаянку Чжэн – 6:4, 6:4. Невероятно сложным был последний матч против Софии Кенин, там «нейтралка» в решающем сете уступала 1:3, потом отыграла два матчбола на тай-брейке. Пока Потаповой где-то сопутствует удача, но лимит везения тоже должен закончиться.
Личные встречи
В очных противостояниях счет 2:1 в пользу Потаповой, хотя ранее спортсменки не играли между собой на грунте. Стоит отметить и тот факт, что последний раз теннисистки пересекались в прошлом году на Индиан Уэллс, тогда победу в двух сетах праздновала Костюк.
Прогноз
На бумаге фаворита в этой паре нет, между собой сыграют сильные и амбициозные теннисистки. В такой игре все будет зависеть от мелочей, вплоть до того, кто лучше выспался, настроился на матч, действовал спокойнее.
Противостояния украинок и «нейтралок» уже привычное дело для мадридского турнира. Ожидаю сложного матча, в котором высока вероятность провести три сета, поставлю на тотал больше 20,5 геймов.
Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,64.
16:00
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