28 апреля, в четвертом круге турнира в Мадриде между собой сыграют Марта Костюк (WTA 36) и Анастасия Потапова (WTA 39).

Встреча начнется в 16:00 по киевскому времени.

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Марта Костюк

В этом сезоне Костюк показывала свой лучший теннис не так часто, хотя в Мадриде есть шанс на прорыв. Украинка начала турнир со второго круга и уже прошла двух непростых соперниц. Сначала разобралась с британкой Эммой Радукану – 6:4, 2:6, 6:2.

Блестяще Костюк начала матч против «нейтралки» Вероники Кудерметовой, выиграв 9 геймов из 10. Разгромить соперницу не удалось, так как она взяла второй сет с 1:3. В третьей партии Костюк вернулась в игру, выиграв ее 6:4. Время на разгон не было, сразу пришлось играть против теннисисток высокого уровня.

Беспокоит первая подача Марты, чуть больше 51% попадает она в корт первым мячом, делая в среднем 7 двойных ошибок за матч. Над этим аспектом надо работать, так как соперницы получают шансы цепляться.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Анастасия Потапова

24-летняя «нейтралка» играет в этом сезоне с переменным успехом, на ее счету 16 побед в 22 играх. Потапова даже выиграла один турнир в Клуж-Напоке, хотя престижным его сложно назвать. Если говорить о топ-турнирах, на них спортсменка в этом году не впечатляла.

В Штутгарте теннисистка должна была играть во втором круге против Соболенко, но отказалась из-за травмы, у нее в кисти накопилась жидкость, которую нужно было выкачивать. Уже в первом круге Мадрида были проблемы против американки Крюгер, но удалось выиграть матч, уступая 6:7, 1:3.

Во втором своем матче Потапова выбила из борьбы сильную китаянку Чжэн – 6:4, 6:4. Невероятно сложным был последний матч против Софии Кенин, там «нейтралка» в решающем сете уступала 1:3, потом отыграла два матчбола на тай-брейке. Пока Потаповой где-то сопутствует удача, но лимит везения тоже должен закончиться.

Getty Images/Global Images Ukraine. Анастасия Потапова

Личные встречи

В очных противостояниях счет 2:1 в пользу Потаповой, хотя ранее спортсменки не играли между собой на грунте. Стоит отметить и тот факт, что последний раз теннисистки пересекались в прошлом году на Индиан Уэллс, тогда победу в двух сетах праздновала Костюк.

Прогноз

На бумаге фаворита в этой паре нет, между собой сыграют сильные и амбициозные теннисистки. В такой игре все будет зависеть от мелочей, вплоть до того, кто лучше выспался, настроился на матч, действовал спокойнее.

Противостояния украинок и «нейтралок» уже привычное дело для мадридского турнира. Ожидаю сложного матча, в котором высока вероятность провести три сета, поставлю на тотал больше 20,5 геймов.

Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,64.

Прогноз Sport.ua Марта Костюк Анастасия Потапова Тотал больше 20.5 1.64 Сделать ставку

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