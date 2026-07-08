КЕНДЗЕРА: «Приятно, что у Динамо есть возможность провести игру в Польше»

Польский защитник Динамо Томаш Кендзера ответил на вопросы представителей СМИ накануне первого матча 1-го квалификационного раунда Лиги Европы против румынского клуба Университатя Клуж, который пройдет 9 июля в Люблине.

– Ваш первый официальный матч после возвращения в Динамо состоится в Польше, в Люблине. Насколько для вас символично сыграть здесь?

– Конечно, хотелось бы играть такие матчи в Украине, но если есть возможность провести поединок в Польше, то это тоже прекрасно, ведь мои близкие и знакомые могут посетить стадион и увидеть все своими глазами.

– Насколько присутствие вашего соотечественника Мацея Кендзерека в тренерском штабе дает вам преимущество? Помогало ли это адаптации?

– Прекрасно, что есть соотечественник, с которым можно пообщаться. Но в целом мне адаптация как таковая не нужна, потому что я вернулся в хорошей форме и хорошо себя чувствую.

– Игорь Костюк назвал вас помощником главного тренера на поле. Как вы чувствуете себя в такой роли? Удалось ли ощутить ее на сборах?

– Логично, что старшие игроки передают свой опыт и помогают младшим. Это то, чего от них ожидают. Приятно, что главный тренер видит меня в такой роли, я этому рад.

ВИДЕО. Пресс-конференция тренера и игрока Динамо перед матчем Лиги Европы