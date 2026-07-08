ВИДЕО. Как Динамо готовилось к матчу Лиги Европы против Университатя Клуж

Киевское Динамо завершило подготовку на учебно-тренировочном сборе к старту в Лиге Европы, втором по силе еврокубковом турнире.

Вечером 9 июля Динамо в польском Люблине в матче 1-го раунда квалификации ЛЕ встретится с командой Университатя Клуж.

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После контрольных матчей – 2 июля против бухарестского Рапида (1:3) и 3 июля против австрийского ЛАСК (2:0) киевское Динамо получило заслуженный день отдыха на учебно-тренировочном сборе в Австрии.

4 июля полностью без работы не обошлось. Для части футболистов тренерский штаб организовал отдельное занятие. На поле работали Андрей Ярмоленко, новичок команды французский нападающий Пьер Мунгенге, а также игроки, которые не принимали участия в спарринге.

Мунгенге продолжает знакомиться с новым коллективом и постепенно адаптироваться к требованиям тренерского штаба. Нападающий выполнял беговую работу, а также упражнения с мячом. По индивидуальной программе занимался и Ярмоленко, который также совмещал беговые упражнения с работой с мячом. Для остальных футболистов день был посвящен восстановлению после контрольной встречи с ЛАСК, чтобы с новыми силами продолжить подготовку к новому сезону.

5 июля команда вернется к привычному режиму работы – две тренировки: одна на футбольном поле, другая – в тренажерном зале. В воскресенье, 5 июля команда возобновила непосредственную подготовку к первому официальному матчу сезона.

Утром подопечные Игоря Костюка провели тренировку на поле. Началась она с беговых упражнений с барьерами. Голкиперы работали по отдельной программе, отрабатывая игру на выходах и на линии ворот. Далее полевые игроки выполняли передачи в одно-два касания с перемещением.

После этого начались упражнения на контроль мяча. Команда работала над коллективным прессингом, а также над выходом из-под прессинга. А завершилось занятие игровой серией, в которой игроки были разделены на три мини-команды. Вечером динамовцы в двух группах провели занятия без мячей в тренажерном зале.

6 июля киевское Динамо продолжило подготовку к первому официальному матчу в новом сезоне. Утром понедельника подопечные Игоря Костюка провели очередную тренировку. Прежде чем перейти к полноценной работе, динамовцы провели разминку, которая включала стретчинг и бег. Далее перешли к упражнениям, связанным с передачами.

Позже полевые игроки совершенствовали владение мячом. Необходимо было держать мяч под контролем при ограниченном количестве касаний на определенном участке футбольного поля. Вратари Динамо имели свою тренировочную программу. Они сосредоточились на аспектах игры ногами. Завершилась утренняя тренировка игровыми сериями на половине поля. Основное внимание уделялось завершению атак. Вечером бело-синих ожидало теоретическое занятие.

7 июля, в первой половине дня вторника, футболисты Динамо провели очередную тренировку. Занятие традиционно началось с разминки и беговой работы, после чего команда выполнила упражнения на пасинг в парах.

Основная часть тренировки была посвящена отработке завершения атак после фланговых передач, а также игровой серии на двое ворот. В завершение динамовцы поработали над стандартными положениями и выполнением ударов по воротам. После обеда команда отправилась в Люблин, где продолжила подготовку к ближайшему поединку.

Матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы против Университатя Клуж состоится в четверг, 9 июля, в польском Люблине на Арене Люблин. Начало встречи – в 20:00 по киевскому времени.

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