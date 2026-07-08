ОФИЦИАЛЬНО. Аякс подписал экс-игрока Жироны
Дэйли Блинд опять вернулся в амстердамский клуб
Амстердамский «Аякс» официально объявил о подписании контракта с нидерландским центральным защитником Дейли Блиндом.
Отмечается, что контракт между клубом и 36-летним футболистом будет действовать до лета 2027 года.
Переход состоялся на правах свободного агента после того, как истек контракт Блинда с каталонской «Жироной».
Дейли Блинд уже выступал за «Аякс» в 1998–2014 и 2018–2023 годах.
В сезоне 2025/26 Дейли Блинд провел 31 матч на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.
Ajax is delighted to announce the homecoming of a true Ajacied: Daley Blind 🤍♥️🤍 pic.twitter.com/SjNWKGl2z3— AFC Ajax (@AFCAjax) July 8, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Уайлдер будет последним оппонентом для украинца
Франция – Марокко, Испания – Бельгия, Норвегия – Англия, Аргентина – Швейцария