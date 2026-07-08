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Нидерланды
08 июля 2026, 15:55 | Обновлено 08 июля 2026, 16:11
629
0

ОФИЦИАЛЬНО. Аякс подписал экс-игрока Жироны

Дэйли Блинд опять вернулся в амстердамский клуб

08 июля 2026, 15:55 | Обновлено 08 июля 2026, 16:11
629
0
ОФИЦИАЛЬНО. Аякс подписал экс-игрока Жироны
ФК Аякс. Дэйли Блинд
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Амстердамский «Аякс» официально объявил о подписании контракта с нидерландским центральным защитником Дейли Блиндом.

Отмечается, что контракт между клубом и 36-летним футболистом будет действовать до лета 2027 года.

Переход состоялся на правах свободного агента после того, как истек контракт Блинда с каталонской «Жироной».

Дейли Блинд уже выступал за «Аякс» в 1998–2014 и 2018–2023 годах.

В сезоне 2025/26 Дейли Блинд провел 31 матч на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.

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Дмитрий Вус Источник: ФК Аякс
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