ОФИЦИАЛЬНО. Аякс подписал экс-игрока Жироны

Амстердамский «Аякс» официально объявил о подписании контракта с нидерландским центральным защитником Дейли Блиндом.

Отмечается, что контракт между клубом и 36-летним футболистом будет действовать до лета 2027 года.

Переход состоялся на правах свободного агента после того, как истек контракт Блинда с каталонской «Жироной».

Дейли Блинд уже выступал за «Аякс» в 1998–2014 и 2018–2023 годах.

В сезоне 2025/26 Дейли Блинд провел 31 матч на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.