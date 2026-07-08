С мечтами про УПЛ. Александрия на домашней арене выиграла у Ингульца

Украинские клубы провели очередной контрольный матч на сборах в межсезонье.

8 июля в 16:00 Александрия обыграла Ингулец со счетом 2:1.

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Товарищеский матч прошел на стадионе КСК Ника в Александрии.

Голы у Александрии забили Максим Третьяков и Андрей Сторчоус.

Александрия выбыла из УПЛ в сезоне 2025/26, а Ингулец занял 5-е место в Первой лиге.

Команды готовятся к новому сезону, в котором надеются вернуться в УПЛ.

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Товарищеский матч. 8 июля 2026

Александрия, КСК Ника

16:00. Александрия – Ингулец Петрово – 2:1

Голы (у Александрии): Максим Третьяков ,Андрей Сторчоус

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