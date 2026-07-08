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Товарищеские матчи
Александрия
08.07.2026 16:00 – FT 2 : 1
Ингулец
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Украина. Премьер лига
08 июля 2026, 18:19 | Обновлено 08 июля 2026, 18:20
436
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С мечтами про УПЛ. Александрия на домашней арене выиграла у Ингульца

Голы у Александрии забили Максим Третьяков и Андрей Сторчоус

08 июля 2026, 18:19 | Обновлено 08 июля 2026, 18:20
436
1 Comments
С мечтами про УПЛ. Александрия на домашней арене выиграла у Ингульца
ФК Александрия
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Украинские клубы провели очередной контрольный матч на сборах в межсезонье.

8 июля в 16:00 Александрия обыграла Ингулец со счетом 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч прошел на стадионе КСК Ника в Александрии.

Голы у Александрии забили Максим Третьяков и Андрей Сторчоус.

Александрия выбыла из УПЛ в сезоне 2025/26, а Ингулец занял 5-е место в Первой лиге.

Команды готовятся к новому сезону, в котором надеются вернуться в УПЛ.

Товарищеский матч. 8 июля 2026

Александрия, КСК Ника

16:00. Александрия – Ингулец Петрово – 2:1

Голы (у Александрии): Максим Третьяков ,Андрей Сторчоус

Инфографика

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товарищеские матчи Первая лига Украины учебно-тренировочные сборы Александрия Ингулец контрольные матчи УПЛ Александрия - Ингулец Максим Третьяков Андрей Сторчоус
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Ну всё, дорога александрии в упл открыта...они-ж ингулец победили...
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