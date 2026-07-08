С мечтами про УПЛ. Александрия на домашней арене выиграла у Ингульца
Голы у Александрии забили Максим Третьяков и Андрей Сторчоус
Украинские клубы провели очередной контрольный матч на сборах в межсезонье.
8 июля в 16:00 Александрия обыграла Ингулец со счетом 2:1.
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Товарищеский матч прошел на стадионе КСК Ника в Александрии.
Голы у Александрии забили Максим Третьяков и Андрей Сторчоус.
Александрия выбыла из УПЛ в сезоне 2025/26, а Ингулец занял 5-е место в Первой лиге.
Команды готовятся к новому сезону, в котором надеются вернуться в УПЛ.
Товарищеский матч. 8 июля 2026
Александрия, КСК Ника
16:00. Александрия – Ингулец Петрово – 2:1
Голы (у Александрии): Максим Третьяков ,Андрей Сторчоус
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