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Товарищеские матчи
Александрия
08.07.2026 16:00 - : -
Ингулец
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Украина. Премьер лига
08 июля 2026, 15:19 |
310
0

Александрия в спарринге принимает Ингулец на домашней арене

8 июля в 16:00 пройдет товарищеский матч на КСК Ника

08 июля 2026, 15:19 |
310
0
Александрия в спарринге принимает Ингулец на домашней арене
ФК Александрия
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

8 июля в 16:00 встречаются Александрия и Ингулец.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч пройдет на стадионе КСК Ника в Александрии.

Александрия выбыла из УПЛ в сезоне 2025/26, а Ингулец занял 5-е место в Первой лиге.

Команды готовятся к новому сезону. Видеотрансляция матча не проводится.

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товарищеские матчи Первая лига Украины учебно-тренировочные сборы Александрия контрольные матчи УПЛ Александрия - Ингулец Ингулец
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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