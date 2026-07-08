Александрия в спарринге принимает Ингулец на домашней арене

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

8 июля в 16:00 встречаются Александрия и Ингулец.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч пройдет на стадионе КСК Ника в Александрии.

Александрия выбыла из УПЛ в сезоне 2025/26, а Ингулец занял 5-е место в Первой лиге.

Команды готовятся к новому сезону. Видеотрансляция матча не проводится.

Инфографика