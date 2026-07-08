08.07.2026 16:00 - : -
Украина. Премьер лига08 июля 2026, 15:19 |
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Александрия в спарринге принимает Ингулец на домашней арене
8 июля в 16:00 пройдет товарищеский матч на КСК Ника
08 июля 2026, 15:19 |
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.
8 июля в 16:00 встречаются Александрия и Ингулец.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Товарищеский матч пройдет на стадионе КСК Ника в Александрии.
Александрия выбыла из УПЛ в сезоне 2025/26, а Ингулец занял 5-е место в Первой лиге.
Команды готовятся к новому сезону. Видеотрансляция матча не проводится.
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