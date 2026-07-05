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Черноморец
04.07.2026 13:00 – FT 0 : 2
Александрия
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Украина. Премьер лига
05 июля 2026, 14:37 | Обновлено 05 июля 2026, 14:40
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Черноморец – Александрия – 0:2. Дубль Туати. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного в Одессе

05 июля 2026, 14:37 | Обновлено 05 июля 2026, 14:40
144
0
Черноморец – Александрия – 0:2. Дубль Туати. Видео голов и обзор матча
ФК Черноморец
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Украинские клубы провели очередной контрольный матч на сборах в межсезонье.

4 июля в 13:00 одесский Черноморец дома уступил команде Александрии (0:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра прошла в Одессе на поле СОК Люстдорф. Формат матча – 4 тайма по 30 минут.

Дубль для гостей оформил Хуссейн Туати, который забил голы на 59-й (с пенальти) и 63-й минутах.

Одесская команда выиграла Первую лигу и повысилась в классе, а Александрия проиграла переходные матчи и покинула УПЛ.

Товарищеский матч. 4 июля 2026. Формат: 4 тайма по 30 мин

Одесса. Совиньон. Стадион УТБ Черноморец. СОК Люстдорф

13:00. Черноморец – Александрия – 0:2

Голы: Хуссейн Туати, 59 (пен), 63

Черноморец: 31. Байда (35. Коваль, 61), 3. игрок на просмотре, 5. Курко (52. Ярмола, 91), 22. Корнийчук, 23. игрок на просмотре, 21. Клименко (капитан) (10. Авагимян, 61), 18. Робакидзе, 70. Алефиренко (77. игрок на просмотре, 91), 33. Пшеничнюк (19. М. Когут, 20, 20. Степовой, 68), 13. Фарасеенко, 77. игрок на просмотре (7. Хома, 46)

Главный тренер – Роман Григорчук

Арбитры: Виталий Чекита, Максим Катющев, Иван Динул (Одесса)

Видео голов и обзор матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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