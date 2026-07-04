Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Два гола за 120 минут. Александрия в спарринге обыграла Черноморец
Товарищеские матчи
Черноморец
04.07.2026 13:00 0 : 2
Александрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
04 июля 2026, 15:36 |
334
0

Два гола за 120 минут. Александрия в спарринге обыграла Черноморец

Поединок «Черноморец» – «Александрия» завершился со счетом 0:2

04 июля 2026, 15:36 |
334
0
Два гола за 120 минут. Александрия в спарринге обыграла Черноморец
ФК Черноморец
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинские футбольные клубы продолжают подготовку к старту нового сезона. В субботу, 4 июля, одесский «Черноморец» провел товарищеский матч с «Александрией». По договоренности команд поединок состоял из четырех таймов по 30 минут каждый.

По итогам прошлого сезона «Черноморец» завоевал путевку в УПЛ. «Александрия» же покинула элитный дивизион и сыграет в Первой лиге.

«Александрия открыла счет на 59-й минуте. Хуссейн Туати реализовал пенальти. Голкипер «Черноморца» угадал направление удара, но до мяча не дотянулся.

На 64-й минуте гости забили второй гол. Туати с правого фланга сместился в центр и обводящим ударом отправил мяч в сетку.

Товарищеский матч. Одесса. 4 июля

«Черноморец» (Одесса) – «Александрия» – 0:2

Голы: Туати, 59 (пенальти), 64

Видеозапись матча

По теме:
Игрок Руха может продолжить карьеру в клубе Первой лиги
Чуйченко – о звездах УПЛ и шансах украинских команд в еврокубках
СЛОБОДЯН: «Формируется хорошая команда. У игроков большое будущее»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Первая лига Украины товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы Черноморец Одесса Черноморец - Александрия Александрия Хуссейн Туати
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аргентина – Кабо-Верде – 3:2 (д.в.) Триллер для чемпионов мира. Видео голов
Футбол | 04 июля 2026, 04:31 0
Аргентина – Кабо-Верде – 3:2 (д.в.) Триллер для чемпионов мира. Видео голов
Аргентина – Кабо-Верде – 3:2 (д.в.) Триллер для чемпионов мира. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала чемпионата мира 2026

Пономаренко и Мудрик могут пойти по одному пути
Футбол | 04 июля 2026, 08:41 5
Пономаренко и Мудрик могут пойти по одному пути
Пономаренко и Мудрик могут пойти по одному пути

На Матвея претендует «Страсбург»

Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
Бокс | 04.07.2026, 03:55
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
Кабо-Верде вылетел с ЧМ-2026. Но стратегически они добились большой победы
Футбол | 04.07.2026, 13:46
Кабо-Верде вылетел с ЧМ-2026. Но стратегически они добились большой победы
Кабо-Верде вылетел с ЧМ-2026. Но стратегически они добились большой победы
Бенфика приняла неожиданное решение относительно будущего Трубина
Футбол | 04.07.2026, 07:40
Бенфика приняла неожиданное решение относительно будущего Трубина
Бенфика приняла неожиданное решение относительно будущего Трубина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо Киев – Рапид Бухарест – 1:3. Пенальти от Буяльского. Видео голов
Динамо Киев – Рапид Бухарест – 1:3. Пенальти от Буяльского. Видео голов
02.07.2026, 21:23 14
Футбол
Эпоха должна уходить только так. Португалия вырвала победу над Хорватией
Эпоха должна уходить только так. Португалия вырвала победу над Хорватией
03.07.2026, 04:12 42
Футбол
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Немедленно вручите ему Золотой мяч. Все решено»
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Немедленно вручите ему Золотой мяч. Все решено»
03.07.2026, 07:05 10
Футбол
Сборная Германии уволила Нагельсманна. Известно, кто возглавит команду
Сборная Германии уволила Нагельсманна. Известно, кто возглавит команду
03.07.2026, 08:33 9
Футбол
Выпили всю кровь у чемпиона. Аргентина в овертайме дожала Кабо-Верде
Выпили всю кровь у чемпиона. Аргентина в овертайме дожала Кабо-Верде
04.07.2026, 03:45 40
Футбол
Усик определился с последним боем в карьере
Усик определился с последним боем в карьере
03.07.2026, 04:14 9
Бокс
Переговоры начались. Усик хочет подписать грандиозный контракт в боксе
Переговоры начались. Усик хочет подписать грандиозный контракт в боксе
04.07.2026, 09:17 6
Бокс
Бой мечты. Для Усика нашли идеального соперника для финала
Бой мечты. Для Усика нашли идеального соперника для финала
03.07.2026, 19:44 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем