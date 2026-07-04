Два гола за 120 минут. Александрия в спарринге обыграла Черноморец

Украинские футбольные клубы продолжают подготовку к старту нового сезона. В субботу, 4 июля, одесский «Черноморец» провел товарищеский матч с «Александрией». По договоренности команд поединок состоял из четырех таймов по 30 минут каждый.

По итогам прошлого сезона «Черноморец» завоевал путевку в УПЛ. «Александрия» же покинула элитный дивизион и сыграет в Первой лиге.

«Александрия открыла счет на 59-й минуте. Хуссейн Туати реализовал пенальти. Голкипер «Черноморца» угадал направление удара, но до мяча не дотянулся.

На 64-й минуте гости забили второй гол. Туати с правого фланга сместился в центр и обводящим ударом отправил мяч в сетку.

Товарищеский матч. Одесса. 4 июля

«Черноморец» (Одесса) – «Александрия» – 0:2

Голы: Туати, 59 (пенальти), 64

Видеозапись матча