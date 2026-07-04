Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

4 июля в 13:00 встречаются Черноморец Одесса и Александрия

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в городе Одесса на поле СОК Люстдорф.

Одесская команда выиграла Первую лигу и поднялась в классе, а Александрия проиграла переходные матчи и покинула УПЛ.

Черноморец – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Инфографика