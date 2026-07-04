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Украина. Премьер лига04 июля 2026, 13:00 | Обновлено 04 июля 2026, 13:04
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Черноморец – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 июля в 13:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Одессе
04 июля 2026, 13:00 | Обновлено 04 июля 2026, 13:04
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.
4 июля в 13:00 встречаются Черноморец Одесса и Александрия
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Игра пройдет в городе Одесса на поле СОК Люстдорф.
Одесская команда выиграла Первую лигу и поднялась в классе, а Александрия проиграла переходные матчи и покинула УПЛ.
Черноморец – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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