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Черноморец
04.07.2026 13:00 - : -
Александрия
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Украина. Премьер лига
04 июля 2026, 13:00 | Обновлено 04 июля 2026, 13:04
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0

Черноморец – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 июля в 13:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Одессе

04 июля 2026, 13:00 | Обновлено 04 июля 2026, 13:04
92
0
Черноморец – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Черноморец
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

4 июля в 13:00 встречаются Черноморец Одесса и Александрия

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в городе Одесса на поле СОК Люстдорф.

Одесская команда выиграла Первую лигу и поднялась в классе, а Александрия проиграла переходные матчи и покинула УПЛ.

Черноморец – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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