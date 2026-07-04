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Другие новости
04 июля 2026, 11:32 | Обновлено 04 июля 2026, 11:39
585
0

Драма для Аргентины, гол Месси, дубль Пономаренко, отставка Нагельсманна

Главные новости за 3 июля на Sport.ua

04 июля 2026, 11:32 | Обновлено 04 июля 2026, 11:39
585
0
Драма для Аргентины, гол Месси, дубль Пономаренко, отставка Нагельсманна
Getty Images/Global Images Ukraine
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Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 3 июля.

1. Выпили всю кровь. Аргентина в овертайме дожала Кабо-Верде
Аргентинцы с голом Лионеля Месси вышли в 1/8 финала ЧМ

2. Хватило одного гола. Колумбия переиграла Гану на ЧМ-2026
Даже минимальный перевес позволил выйти в 1/8 финала ЧМ

3. Драма и серия пенальти. Египет переиграл Австралию на ЧМ
Последний танец Мохамеда Салаха продолжается

4. Дубль Пономаренко. Динамо в контрольном матче переиграло ЛАСК
Форвард киевского клуба забил по одному голу в каждом тайме

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Германии осталась без тренера после провала на ЧМ
Юлиан Нагельсманн покинул должность наставника Бундестим

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Аллегри возглавил топ-клуб Серии А после провала с Миланом
Массимилиано стал главным тренером Наполи

6. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал новый контракт с форвардом-легионером
Мохамаду Канте из Гамбии остается в Шахтере еще на 5 лет

7. Калинина и Ястремская на Уимблдоне вышли в 1/16 финала в парах
Ангелина и Даяна в 3 сетах переиграли Лауру Пигосси и Симону Вальтерт

8. Поул для Феррари. Спринт-квалификация Гран-при Великобритании
Льюис Хэмилтон стал лучшим и получил поул-позишн для спринта

9. Чемпионат мира 2026. Евангелие от Луки
О последнем чемпионате мира для Модрича

10. Шахтер: путь от золотой клетки к золотой кормушке
Раньше горняки не отпускали лидеров, теперь не могут избавиться от балласта

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Николай Степанов Sport.ua
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