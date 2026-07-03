Калинина и Ястремская на Уимблдоне вышли в 1/16 финала парного разряда

Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская выиграли стартовый матч в парном разряде на Уимблдонском турнире 2026.

В первом раунде украинки, которые играют в одном дуэте, в трех сетах переиграли тандем Лаура Пигосси (Бразилия) / Симона Вальтерт (Швейцария). Встреча завершилась за 1 час и 50 минут.

Уимблдон-2026. Пары, 1/16 финала

Лаура Пигосси (Бразилия) / Симона Вальтерт (Швейцария) – Ангелина Калинина (Украина) / Даяна Ястремская (Украина) – 6:4, 1:6, 1:6

Калинина и Ястремская провели четвертый совместный матч в 2026 году. На Ролан Гаррос Ангелина и Даяна добрались до третьего круга.

Следующими соперницами украинок будут третьи сеяные Анна Данилина (Казахстан) и Александра Крунич (Сербия), которым они уступили в 1/8 финала РГ-2026.

И Калинина, и Ястремская уже завершили выступления в одиночном разряде Уимблдона. Ангелина проиграла Камилле Рахимовой в первом раунде, а Даяна не сумела справиться с Джессикой Бузас Манейро в 1/32 финала.

В парном разряде Украину, помимо Калининой и Ястремской, продолжают представлять еще три теннисистки: Людмила Киченок (дуэт с Дезире Кравчик), Марта Костюк (дуэт с Еленой-Габриэлой Русе) и Юлия Стародубцева (дуэт с Пейтон Стернс).