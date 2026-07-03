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Чемпионат мира
Австралия
03.07.2026 21:00 – FT 1 : 1
2 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Египет
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Чемпионат мира
03 июля 2026, 23:54 | Обновлено 04 июля 2026, 00:52
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Кенгуру соскочили на пенальти. Египет переиграл Австралию

Последний танец Мохамеда Салаха будет продолжаться

03 июля 2026, 23:54 | Обновлено 04 июля 2026, 00:52
1151
8 Comments
Кенгуру соскочили на пенальти. Египет переиграл Австралию
Getty Images/Global Images Ukraine
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Чемпионат мира-2026 станет последним трамплином в профессиональной карьере на международном уровне для немалого числа футболистов. В частности, несколько часов назад мы попрощались с Лукой Модричем и его национальной сборной Хорватии, которая уступила Португалии в плей-офф этого турнира (1:2). А уже новый, и последний по счету для стадии 1/16 финала, игровой день мог начаться с заключительного выступления Мохамеда Салаха на чемпионатах мира в футболке Египта.

По крайней мере, приложить все необходимые усилия для этого обещала сборная Австралии, которая не просто так вышла из группы с США, Турцией и Парагваем на втором месте, чтобы сразу же после этого завершить выступления на чемпионате мира. Но на этот раз команде Тони Поповича противостоял очень слаженный коллектив.

Getty Images/Global Images Ukraine

Не было сомнений в том, что «фараоны» Хассама Хоссана будут играть в осторожный футбол и на этот раз, ведь это их фирменный стиль. И действительно, мы увидели от них лишь один удар в створ ворот, но какой! На 13-й минуте подача с правого фланга от Хафеза опустилась на дальнюю штангу на голову Ашура, и это было едва ли не лучшее из возможных начал матча для представителей Африки.

Ведь дальше можно было просто закрепиться в обороне и свести темп этого матча к минимуму. Австралия не слишком привыкла преодолевать такие оборонительные редуты, поэтому в итоге у Шобейра был лишь ограниченный объем работы на линии. Хотя фланговые подачи от «соккеруз» все равно выглядели угрожающе из-за преимущества команды Поповича в антропометрии.

Getty Images/Global Images Ukraine

Уже в начале второго тайма для команды Поповича всё в этой игре могло закончиться досрочно. Мармуша вывели передачей на левый фланг штрафной почти один на один с вратарём, но тот не попал в дальний угол ударом низом. Австралийцы быстро после этого сообразили, что лучше подобных ошибок в обороне не допускать, тогда как на противоположной стороне поля они продолжали настаивать на фланговых навесах и в итоге добились желаемого результата.

На 55-й минуте О’Нил подал со штрафного с левого края атаки, а габаритный Суттар замкнул головой в дальний угол. Этот гол фактически определил дальнейший ход событий на поле, поскольку обе команды понимали, что лучше сбавить обороты, чем снова подвергать себя опасности. «Фараоны» лишь на последних минутах начали проявлять активность на чужой половине поля, но вынуждены были смириться с тем, что пробить мимо Суттара в штрафной в этом матче им просто не под силу.

Getty Images/Global Images Ukraine

И если в ключевой момент команды Хассана во втором тайме Бич совершил невероятный сэйв под перекладиной после удара головой Рабия с близкого расстояния, то неудивительно, что в итоге этот матч перешёл в дополнительное время. А оттуда до серии пенальти было рукой подать, к чему, в общем-то, и стремились обе стороны.

Однако, как выяснилось чуть позже, «соккеруз» просто не понимали, кто именно может должным образом исполнять у них одиннадцатиметровые, поэтому привлекли двух центральных защитников, один из которых пробил выше ворот, а другой попал в перекладину. С таким результатом в лотерее можно только покинуть турнир.

Чемпионат мира. 1/16 финала.

Австралия – Египет – 1:1 (2:4 – пен.)

Голы: Хани, 55 (авт.) – Ашур, 13

Предупреждение: Хассан, 105, Ибрагим, 120

Австралия: Бич (Райан, 119) – Геррингтон, Суттар, Чиркати – Бехич, Ирвин, О'Нил (Окон-Энгстлер, 91), Бос (Тревин, 46) – Меткалф (Мабил, 91), Вольпато (Хрустич, 74) – Иранкунда (Туре, 74).

Египет: Шобейр – Хафез (Трезеге, 80), Ибрагим, Рабия, Хани – Аттия (Сабер, 120+1), Фатхи (Абдельмагид, 67) – Зико (Хассан, 67), Салах, Ашур – Мармуш (Абделькарим, 106).

Арбитр: Густаво Адриан Техера Капо (Монтевидео, Уругвай).

Стадион: «AT&T Стэдиум» (Даллас, США).

Удары (в створ) – 16 (1) : 14 (4)
Угловые – 4 : 7
Оффсайды – 0 : 3

АВСТРАЛИЯ - ЕГИПЕТ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 8
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Австралія за договорнячок з Парагваєм - додому, як і Парагвай. Єгипту - за те що Іран не пустили межи пристойні люди і за гру - велкам
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+1
Єгиптяни топово пробили пенальті, без нервів, спокійно, без шансів для воротаря. Заслужена перемога.
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+1
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Випустили воротаря з якоюсь своєю дивною програмою в голові. Цікаво, то вони цілим штабом наплужили, щоб він хоч раз на реакції постарався пенальку відбити? 
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0
Пенальки це завжди очікувано, але сьогодні вони були надто кислі. 
Воротар Австралії явно не спеціаліст з пенальті, пробиваючі на нервах, не акцентуючи на тому, що били захисники. 
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0
Просто Мессі та компанії не буде. 
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0
ХАХАХАХА)) Решили повторить трюк Нидерландов в 2014, когда те на пенальти выпустили другого вратаря, от чего соперники сразу же обосрались, подумав что это какой-то специальный анти-пенальтийный вратарь которого невозможно победить, а после игры оказалось что это обычный чувак, но нервозность и неуверенность была посеяна и лохи проиграли тогда пенальти. В этот раз не сработало, запасной лоховской вратарь ничего не взял. 
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-2
Фараонов ждёт Месси
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-2
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