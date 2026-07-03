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Чемпионат мира
Австралия
03.07.2026 21:00 – 45+ 0 : 1
Египет
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Чемпионат мира
03 июля 2026, 20:57 | Обновлено 03 июля 2026, 21:52
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Австралия – Египет. Текстовая трансляция. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/16 финала чемпионата мира

03 июля 2026, 20:57 | Обновлено 03 июля 2026, 21:52
2372
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Австралия – Египет. Текстовая трансляция. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine
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Чемпионат мира. 1/16 финала.

Австралия – Египет – 0:1

Голы: Ашур, 13

Австралия: Бич – Геррингтон, Суттар, Чиркати – Бехич, Ирвин, О'Нил, Бос – Меткалф, Вольпато – Иранкунда.

Запасные: Райан, Иццо, Дегенек, Герия, Тревин, Берджесс, Девлин, Энгстлер, Туре, Хрустич, Мабил, Велупиллай, Енги.

Египет: Шобейр – Хафез, Ибрагим, Рабия, Хани – Аттия, Фатхи – Зико, Салах, Ашур – Мармуш.

Запасные: Эль-Шенови, Сулейман, М. Алаа, Абдельмагид, Алаа, Дунга, Собер, Трезеге, Абделькарим, Хассан, Адель, Зизо.

Арбитр: Густаво Адриан Техера Капо (Монтевидео, Уругвай).

Стадион: «AT&T Стэдиум» (Даллас, США).

В пятницу, 3-го июля, состоится поединок 1/16 финала чемпионата мира-2026, в котором сразятся Австралия и Египет. Матч пройдет в Далласе, на поле стадиона «AT&T Стэдиум», начало в 21:00.

Легендарный Лука Модрич уже завершил выступления на мундиале, и теперь по его стопам может пойти и Мохамед Салах. Но для этого Австралии необходимо прерывать свою серию без забитых мячей, как минимум.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Австралия – Египет, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Австралия
3 июля 2026 -
21:00
Египет
Проход Египта 1.66 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Мабуть это  будет нудно... Но клатч то наступит.
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