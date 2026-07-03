Австралия – Египет. Текстовая трансляция. LIVE
Следите за текстовой трансляцией поединка 1/16 финала чемпионата мира
Чемпионат мира. 1/16 финала.
Австралия – Египет – 0:1
Голы: Ашур, 13
Австралия: Бич – Геррингтон, Суттар, Чиркати – Бехич, Ирвин, О'Нил, Бос – Меткалф, Вольпато – Иранкунда.
Запасные: Райан, Иццо, Дегенек, Герия, Тревин, Берджесс, Девлин, Энгстлер, Туре, Хрустич, Мабил, Велупиллай, Енги.
Египет: Шобейр – Хафез, Ибрагим, Рабия, Хани – Аттия, Фатхи – Зико, Салах, Ашур – Мармуш.
Запасные: Эль-Шенови, Сулейман, М. Алаа, Абдельмагид, Алаа, Дунга, Собер, Трезеге, Абделькарим, Хассан, Адель, Зизо.
Арбитр: Густаво Адриан Техера Капо (Монтевидео, Уругвай).
Стадион: «AT&T Стэдиум» (Даллас, США).
В пятницу, 3-го июля, состоится поединок 1/16 финала чемпионата мира-2026, в котором сразятся Австралия и Египет. Матч пройдет в Далласе, на поле стадиона «AT&T Стэдиум», начало в 21:00.
Легендарный Лука Модрич уже завершил выступления на мундиале, и теперь по его стопам может пойти и Мохамед Салах. Но для этого Австралии необходимо прерывать свою серию без забитых мячей, как минимум.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Австралия – Египет, за которой можно следить в украинской версии сайта.
21:00
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