Чемпионат мира. 1/16 финала.

Австралия – Египет – 0:1

Голы: Ашур, 13

Австралия: Бич – Геррингтон, Суттар, Чиркати – Бехич, Ирвин, О'Нил, Бос – Меткалф, Вольпато – Иранкунда.

Запасные: Райан, Иццо, Дегенек, Герия, Тревин, Берджесс, Девлин, Энгстлер, Туре, Хрустич, Мабил, Велупиллай, Енги.

Египет: Шобейр – Хафез, Ибрагим, Рабия, Хани – Аттия, Фатхи – Зико, Салах, Ашур – Мармуш.

Запасные: Эль-Шенови, Сулейман, М. Алаа, Абдельмагид, Алаа, Дунга, Собер, Трезеге, Абделькарим, Хассан, Адель, Зизо.

Арбитр: Густаво Адриан Техера Капо (Монтевидео, Уругвай).

Стадион: «AT&T Стэдиум» (Даллас, США).

В пятницу, 3-го июля, состоится поединок 1/16 финала чемпионата мира-2026, в котором сразятся Австралия и Египет. Матч пройдет в Далласе, на поле стадиона «AT&T Стэдиум», начало в 21:00.

Легендарный Лука Модрич уже завершил выступления на мундиале, и теперь по его стопам может пойти и Мохамед Салах. Но для этого Австралии необходимо прерывать свою серию без забитых мячей, как минимум.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Австралия – Египет, за которой можно следить в украинской версии сайта.