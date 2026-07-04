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Чемпионат мира
Австралия
03.07.2026 21:00 – FT 1 : 1
2 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Египет
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
04 июля 2026, 00:11 | Обновлено 04 июля 2026, 00:52
785
0

Австралия – Египет – 1:1 (2:4 пен). Историческая победа. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала ЧМ-2026

04 июля 2026, 00:11 | Обновлено 04 июля 2026, 00:52
785
0
Австралия – Египет – 1:1 (2:4 пен). Историческая победа. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine
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3 июля в Арлингтоне, США, прошел матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 между сборными Австралии и Египта.

Сборные Австралии и Египта сыграли на стадионе в Арлингтоне, США.

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Счет в игре на 13-й минуте открыл Имам Ашур, который замкнул подачу Карима Хафеза.

Австралия сумела отыграться на 55-й минуте. Автоголом после подачи штрафного отметился Мохамед Хани. Незадолго до этого защитник сборной Египта потерял сознание, столкнувшись с соперником в борьбе за верховой мяч, но пришел в себя и продолжил игру.

После этого ни в основное время, ни в овертаймах команды голами не отметились. Ближе к взятию ворот был Египет, но на 90+3-й минуте Патрик Бич выполнил чудо-сейв после удара с близкого расстояния от Рами Рабиа.

А на 119-й минуте в составе сборной Австралии состоялась замена голкипера под серию пенальти. Мэтью Райан вышел на поле вместо Патрика Бича.

В серии пенальти в составе «Фараонов» все игроки реализовали 11-метровые, а у «Соккерус» не попали в створ Суттар и Геррингтон.

Египет одержал первую победу в истории в рамках плей-офф чемпионата мира и в следующем раунде сыграет с победителем пары Аргентина – Кабо-Верде.

Чемпионат мира. 1/16 финала, 3 июля

Австралия – Египет – 1:1 (2:4 пен)

Голы: Хани, 55 (аг) – Ашур, 13

Видеообзор матча:

ВИДЕО! Исторический гол! Ашур открыл счет в матче с Австралией

ВИДЕО. Игрок сборной Египта потерял сознание, вернулся и забил автогол

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Хоссам Абдельмаджид (Египет).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Мохамед Салах (Египет).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Авер Мабиль (Австралия).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Рами Рабиа (Египет).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Джексон Ирвин (Австралия).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Махмуд Сабер (Египет).
55’
ГОЛ ! Автогол забил Мохамед Хани (Египет).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Эмам Ашур (Египет), асcист Карим Хафез.
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Эмам Ашур сборная Египта по футболу сборная Австралии по футболу ЧМ-2026 по футболу видео голов и обзор Мохамед Хани Мэтью Райан серия пенальти Рами Рабиа
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
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