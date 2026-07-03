Уникальная ситуация сложилась накануне матча 1/16 финала ЧМ-2026 Португалия – Хорватия. С каким бы счетом не закончился этот поединок, он в любом случае ставал бы последним на мундиалях для одного из двух знаковых футболистов целой эпохи: Криштиану Роналду или Луки Модрича.

Не повезло капитану сборной Хорватии. В драматическом стиле балканцы уступили, и вынуждены теперь покинуть мундиаль после первого же матча на вылет.

В таком положении вещей нет ничего сверхъестественного или алогичного, ведь любая стадия плей-офф априори предполагает неудачу одного из участников. Однако в данном случае речь идет отнюдь не о простом вылете команды из турнира. В данном случае речь идет о том, что этот турнир, да и, возможно, футбол в целом, останется без одного из своих самых главных героев последнего десятилетия.

Грустно говорить о таких вещах, свидетелем которых ты стал самолично, но величие которых еще лишь предстоит узнать. Не знаю, как для кого, но для меня лично эта игра смотрелась лишь под этим углом – прощанием с чемпионатом мира двух великих игроков.

Криш продлил свою сказочную историю, тогда как для Модрича она закончилась. И какой бы красивой ни была его история, какой бы эксклюзивной она не была, ключевое слово в ней – закончилась.

Getty Images/Global Images Ukraine

Я долго всматривался в лицо Луки после финального свистка, в его глаза, пока он оставался в фокусе телекамер. Затем пересмотрел много его послематчевых фото. И у меня сложилось устойчивое впечатление, что я заглянул в собственные глаза на черно-белом фото. На фото из школьного альбома. Закончилась сказка, а что дальше – одному Всевышнему ведомо.

Мне очень хочется, чтобы мы все прониклись этим моментом – моментом окончания футбольной сказки имени Луки Модрича. Другого такого великого игрока в истории хорватской сборной, да и всего мирового футбола, уже не будет. Прочувствуйте этот момент, прошу вас.

***

Откровенно говоря, я никогда не думал, что в сборной Хорватии, которую я возненавидел после отбора на ЧМ-1998 (болельщики со стажем меня должны прекрасно понимать), но которой я симпатизировал на французском мундиале, появится кто-то круче, лучше и легендарнее, нежели Бокшич, Бобан или Шукер. Тем не менее, это случилось.

Хотя, признаюсь, первое мое впечатление о полузащитнике сборной Хорватии Луке Модриче было так себе.

Лука дебютировал на ЧМ-2006 года. Однако тот дебют совсем меня не зацепил: худосочный хорватский парень на немецком мундиале отыграл лишь 21 минуту.

«Да он же сломается во время бега или отлетит за лицевую сторону, если встретится лоб в лоб с каким-нибудь Швайнштайгером», – так или примерно так мыслил я тогда. И невдомек мне было, почему «Шахтер» уже тогда предлагал баснословные деньги за эту «немощь».

Кстати, тогда, в 2005-2007 годах, на тощего десятого номера загребского «Динамо» имели виды не только «горняки». Там целая очередь выстроилась. Но Лука прозрачно дал понять, что перейдет исключительно в топ-лигу.

Он перешел в итоге в «Тоттенхэм». «Челси» и «Арсенал» тоже его «вели», но, как и я, испугались его излишней «худосочности».

Однако перед тем, как заблистать в северном Лондоне, Модрич заблистал на Евро-2008. Тот турнир стал первым для Луки в плане становления, в плане его «идентификации», хотя, по словам самого Модрича, тот чемпионат Европы стал для него самым трагичным в карьере.

А все потому, что в четвертьфинале того Евро Хорватия драматично уступила Турции. Это надо же было так умудриться – забить мяч в чужие ворота на 119-й минуте дополнительного времени, а потом взять и пропустить в свои спустя минуту. А в послематчевой серии пенальти Хорватия проиграла. И проиграла не в последнюю очередь из-за того, что Модрич, который взялся первым исполнять удар с «точки», смазал.

Хорватия тогда могла претендовать на финал Евро, но в итоге сошла после четвертьфинала, что стало огромным разочарованием и для целой страны, и лично для Модрича, который долго потом боролся со своими демонами при пробитии одиннадцатиметровых.

Тем не менее, после болезненной адаптации к АПЛ Лука Модрич стал превращаться в того самого образцового полузащитника мирового масштаба, который вскорости будет делать погоду в лучшем клубе мира.

Но до того момента Модричу пришлось пережить еще одну неудачу – он и его сборная провалили отбор на ЧМ-2010. Хотя на рейтинге Луки такой провал почти не сказался: им очень интересовались настоящие, а не мнимые (каким оказался «Хотспурс») гранды АПЛ – «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

И Лука был готов перейти в один из этих клубов, но руководство «шпор» уперлось. Дескать, не будет усиливать прямых конкурентов.

В итоге летом 2012-го Лука Модрич ушел в «Реал». За смешные для нынешнего футбольного времени 35 миллионов евро. И кем стал для «королевского клуба» все еще худосочный хорватский полузащитник – лишний раз напоминать неуместно. Да и не цель это моей нынешней заметки.

Скажу лишь в качестве прикола: в том-таки 2012 году по опросам фанов «Реала» переход Модрича из «Тоттенхэма» в «Реал» был назван «самым худшим в истории». Да уж, не только от великого до смешного один шаг, но и в обратную сторону тоже.

Достигая все новых вершин на клубном уровне, на уровне национальной сборной дела у Модрича долго шли ни шатко, ни валко. После драматического Евро-2008 на Луку поджидал просто неудачный Евро-2012 (хорваты заняли третье место в группе и не вышли в плей-офф).

На ЧМ-2014 Хорватия не без проблем, но пробилась. Хотя на бразильских полях Модрич и компания выступили неудачно: не вышли из группы.

На Евро-2016 Хорватия вышла из группы, однако уже в первом стыковом поединке – против Португалии, как и спустя десять лет на ЧМ-2026, «шахматные» потерпели неудачу. Проигравший Модрич плакал на плече у выигравшего Роналду: будущий чемпион Европы как мог утешал, по его словам, своего «брата».

Getty Images/Global Images Ukraine

У этих двух были отличные отношения, когда они вместе играли в «Реале». Но испортились эти отношения после того, как в 2018-м Лука выиграл «Золотой мяч». Правда, испортились не до такой степени, чтобы публично игнорировать друг друга.

***

Ну, а дальше был турнир, ставший настоящим триумфом Луки Модрича и его национальной сборной. После Евро-2016 карьеру в хорватской сборной завершил Дарио Срна – именно капитан «Шахтера» являлся капитаном своей национальной команды. После Дарио эта миссия перешла к Луке.

Все прекрасно помнят, что сотворила Хорватия на ЧМ-2018. Позволю себе лишь артикулировать одно высказывание, которое, как по мне, лучше всего отображает роль Модрича в феноменальном выступлении хорватов на том мундиале. «В матче Хорватия – Аргентина я увидел лишь одного аргентинца на поле. И это был Лука Модрич. Очень жаль, что он не играет за нас», – заявил после провального для «альбиселесте» матча («шахматные» тогда выиграли 3:0) легендарный Диего Марадона.

Да, было бы вообще в лучших голливудских традициях, если бы Хорватия на том мировом первенстве стала чемпионом мира. Но она тогда проиграла в финале сборной Франции. Потому что сборная Франции тогда была просто сильнее Хорватии. Впрочем, как и любого другого оппонента.

Модрич категорически отказывался стареть и на ЧМ-2022. Кстати, блестящая физическая форма Луки, его умение держать и правильно распределять темп и интенсивность во время матча – заслуга не только его, но и его персонального фитнес-тренера – Владко Вучетича, который реально помог Луке отстрочить футбольную пенсию.

После «турнира всей жизни» для Модрича был еще один крутейший мундиаль – 2022 года. Возможно, на этом турнире Хорватия и не была уже столь мощной и зрелищной, как четыре года назад, но благодаря «двум сердцам» Модрича и госпоже Удаче «шахматные» выиграли «бронзу»…

Модрич расплакался в прямом эфире, когда его в 2024-м спросили, во время чемпионата Европы, – будет ли еще возможность для болельщиков увидеть лучшего футболиста Хорватии всех времен на чемпионатах Европы. Он тогда ничего не сказал. Но было понятно, что такой возможности уже не будет. Ибо даже у самой красивой истории есть конец.

Сорокалетний Модрич сыграл на ЧМ-2026: последнем для него турнире подобного уровня. В этот раз уже не было той магии от Луки, что была четыре, и особенно восемь лет назад. Но была особая роль. Исключительная миссия. И было тяжелейшее ощущение чего-то уходящего, что не остановить, как бы ни хотел, как бы ни старался. Словно себе в глаза посмотрел, с черно-белого фото.

Getty Images/Global Images Ukraine

Я не знаю, сыграет ли Лука Модрич еще хотя бы раз за сборную Хорватии. Не уверен я и в том, что он будет дальше играть на клубном уровне, ибо он был готов играть при условии, если бы «Милан» вышел в Лигу чемпионов, и если бы во главе этого клуба оставался Аллегри. Но оба эти условия «не сработали». И поэтому так может случится, что на футбольном поле Луку Модрича мы уже и не увидим. Поэтому я и спешу прочувствовать этот момент. И вас всех призываю к этому.