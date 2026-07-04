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  4. Выпили всю кровь у чемпиона. Аргентина в овертайме дожала Кабо-Верде
Чемпионат мира
04 июля 2026, 03:45 |
838
8

Выпили всю кровь у чемпиона. Аргентина в овертайме дожала Кабо-Верде

Аргентина в сложном матче переиграла Кабо-Верде

04 июля 2026, 03:45 |
838
8 Comments
Выпили всю кровь у чемпиона. Аргентина в овертайме дожала Кабо-Верде
Selección Argentina
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Чемпионат мира. 1/16 финала

Аргентина – Кабо-Верде – 3:2 (ОТ)

Голы: Месси, 29, Мартинес Л., 93, Ромеро, 111 - Дуарте, 59, Кабрал, 103.

Предупреждение: Монтьель, 115 - Пина, 69.

Аргентина: Мартинес, Мартинес, Ромеро, Медина (Тальяфико, 86), Молина (Монтьель, 105), де Поль (Паредес, 84), Альмада (Гонсалес, 64), Макаллистер, Фернандес, Месси, Мартинес (Альварес, 64).

Замены: Муссо, Рульи, Сенеси, Тальяфико, Монтьель, Отаменди, Паредес, Барко, Ло Чельсо, Паласиос, Альварес, Гонсалес, Симеоне, Пас, Лопес.

Кабо-Верде: Возинья, Диней, Лопеш, Кабрал, Морейра, Пина (Тавареш, 100), Дуарте (Семеду, 100), Дуарте (Монтейру, 67), Кабрал (Варела, 80), Мендеш (Семеду, 80), Да Кошта (Ливраменту, 67).

Замены: Роза, Дос Сантос, Стопира, Кошта, Пина, Пиреш, Жоау Паулу, Жамиру, Янник, Арканжу, Тавареш, Родригеш, Семеду, Ливраменту, Варела.

Стадион: Hard Rock Stadium (Майами)

Арбитр: Дрю Фишер (Канада)

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Саша Леоненко
Саша Леоненко Sport.ua
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Комментарии 9
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За який хер ми платимо бабки цьому гребаному Мегого?
Ушлопки не можуть 2 хвилини показати емоції після супер матчу, відразу гандони свою рекламу на пів години запускають!  Просто виродки, які нихера не розуміють у футболі, і плюють на вболівальників, які їм платять гроші!
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+6
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Кабо-Верде точно заслужило приз глядацьких симпатій цього ЧС. 
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+6
Кабо дуже достойно зіграли, респект!
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+5
Кабо-Верде красавчики, вылетели не проиграв ни разу в основное время, не посрамили так сказать честь Черного континента.
ФИФА и Инфантильно могут вздохнуть спокойно, финалу Роналду-Месси быть. Правда, это по мнению Ибрагимовича. Непонятно как судьи протащат Португалию через такую Францию, это будет самое большое ограбление в истории футбола. Хотя надо глянуть что там с аэродромами во Франции, Парагвай может оказаться непреодолимой преградой для Ле Блё.
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+2
Можно сказать, в таких матчах в которых вроде на бумаге все просто, но на деле получается совсем по другому, таким командам играть психологически проще, на них ничего не давит, уступят им никто и слово не скажет, у фаворитов все сложнее, на них весит тот приловутый груз ответственности, который их сковывает, как показывает этот чемпионат, за редким усключением, прогулок у фаворитов не выходит, не будет ее и дальше 
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0
Купил подписку на Кинопоиск, после матча и 10 секунд не прошло, запустили бесконечную рекламу, не дали посмотреть на послематчевые рукопожатия, отменил подписку сразу 
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0
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У мене просто нуль сумнівів, що збірна України знищила б їх мінімум 3-0. Якесь кабо-верде, ви жартуєте? Кучка бананових островів посеред океану, з племенами тумба-юмба і карго-культами і кількістю населення як у Житомирі. Про це навіть смішно говорити. І з ними мучається то Іспанія, то Аргентина. З футболом щось не так, або з цим чемпіонатом щось не так. З нормальним тренером збірна України тут дійшла би мінімум до півфіналу, тут навіть немає що гадати. Хіба що натрапили би на Францію на ранньому етапі. 
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