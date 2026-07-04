Выпили всю кровь у чемпиона. Аргентина в овертайме дожала Кабо-Верде
Аргентина в сложном матче переиграла Кабо-Верде
Чемпионат мира. 1/16 финала
Аргентина – Кабо-Верде – 3:2 (ОТ)
Голы: Месси, 29, Мартинес Л., 93, Ромеро, 111 - Дуарте, 59, Кабрал, 103.
Предупреждение: Монтьель, 115 - Пина, 69.
Аргентина: Мартинес, Мартинес, Ромеро, Медина (Тальяфико, 86), Молина (Монтьель, 105), де Поль (Паредес, 84), Альмада (Гонсалес, 64), Макаллистер, Фернандес, Месси, Мартинес (Альварес, 64).
Замены: Муссо, Рульи, Сенеси, Тальяфико, Монтьель, Отаменди, Паредес, Барко, Ло Чельсо, Паласиос, Альварес, Гонсалес, Симеоне, Пас, Лопес.
Кабо-Верде: Возинья, Диней, Лопеш, Кабрал, Морейра, Пина (Тавареш, 100), Дуарте (Семеду, 100), Дуарте (Монтейру, 67), Кабрал (Варела, 80), Мендеш (Семеду, 80), Да Кошта (Ливраменту, 67).
Замены: Роза, Дос Сантос, Стопира, Кошта, Пина, Пиреш, Жоау Паулу, Жамиру, Янник, Арканжу, Тавареш, Родригеш, Семеду, Ливраменту, Варела.
Стадион: Hard Rock Stadium (Майами)
Арбитр: Дрю Фишер (Канада)
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Свое мнение высказал Спенсер Оливер
Ушлопки не можуть 2 хвилини показати емоції після супер матчу, відразу гандони свою рекламу на пів години запускають! Просто виродки, які нихера не розуміють у футболі, і плюють на вболівальників, які їм платять гроші!
ФИФА и Инфантильно могут вздохнуть спокойно, финалу Роналду-Месси быть. Правда, это по мнению Ибрагимовича. Непонятно как судьи протащат Португалию через такую Францию, это будет самое большое ограбление в истории футбола. Хотя надо глянуть что там с аэродромами во Франции, Парагвай может оказаться непреодолимой преградой для Ле Блё.