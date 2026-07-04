Аргентина – Кабо-Верде. Видео голов и обзор матча (обновляется)

4 июля сборные Аргентины и Кабо-Верде проводят матч 1/16 финала чемпионата мира 2026.

Команды играют на стадионе Хард Рок в Майами Гарденс. Встреча стартовала в 01:00 по Киеву.

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Чемпионат мира 2026. 1/16 финала, 4 июля

Аргентина – Кабо-Верде – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Месси, 29

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Аргентина – Кабо-Верде. Смотреть онлайн. LIVE трансляция