Чемпионат мира04 июля 2026, 01:10 | Обновлено 04 июля 2026, 01:37
1996
0
Аргентина – Кабо-Верде. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала чемпионата мира 2026
04 июля 2026, 01:10 | Обновлено 04 июля 2026, 01:37
1996
0
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4 июля сборные Аргентины и Кабо-Верде проводят матч 1/16 финала чемпионата мира 2026.
Команды играют на стадионе Хард Рок в Майами Гарденс. Встреча стартовала в 01:00 по Киеву.
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Чемпионат мира 2026. 1/16 финала, 4 июля
Аргентина – Кабо-Верде – 1:0 (матч продолжается)
Гол: Месси, 29
(новость обновляется)
Аргентина – Кабо-Верде. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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