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  4. Аргентина – Кабо-Верде. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Чемпионат мира
04 июля 2026, 01:10 | Обновлено 04 июля 2026, 01:37
1996
0

Аргентина – Кабо-Верде. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала чемпионата мира 2026

04 июля 2026, 01:10 | Обновлено 04 июля 2026, 01:37
1996
0
Аргентина – Кабо-Верде. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine
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4 июля сборные Аргентины и Кабо-Верде проводят матч 1/16 финала чемпионата мира 2026.

Команды играют на стадионе Хард Рок в Майами Гарденс. Встреча стартовала в 01:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чемпионат мира 2026. 1/16 финала, 4 июля

Аргентина – Кабо-Верде – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Месси, 29

(новость обновляется)

Аргентина – Кабо-Верде. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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