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Чемпионат мира
04 июля 2026, 04:05 | Обновлено 04 июля 2026, 05:08
1051
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Сетка ЧМ-2026. Аргентина выстрадала победу над Кабо-Верде и вышла на Египет

Аргентинцы в овертайме дожали Кабо-Верде со счетом 3:2 и пробились в 1/8 финала

04 июля 2026, 04:05 | Обновлено 04 июля 2026, 05:08
1051
0
Сетка ЧМ-2026. Аргентина выстрадала победу над Кабо-Верде и вышла на Египет
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Аргентины не без проблем вышла в 1/8 финала чемпионата мира 2026.

В ночь на 4 июля действующие победители мундиаля вырвали победу у команды Кабо-Верде со счетом 3:2 в овертайме.

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Далее аргентинцы сыграют против Египта, который в своем стартовом поединке плей-офф одолел Австралию (1:1, пен. 4:2).

Аргентина и Египет образовали седьмую пару 1/8 финала ЧМ-2026.

Определившиеся пары 1/8 финала ЧМ-2026: Парагвай – Франция, Канада – Марокко, Португалия – Испания, США – Бельгия, Бразилия – Норвегия, Мексика – Англия, Аргентина – Египет.

Последний участник стадии 1/8 финала определится в поединке Колумбия – Гана. Победитель этой пары сыграет со Швейцарией.

Чемпионат мира 2026. 1/16 финала, 4 июля

Аргентина – Кабо-Верде – 3:2 (д.в.)

Голы: Месси, 29, Лисандро Мартинес, 92, Борхес, 111 (автогол) – Дуарте, 59, Кабрал, 103

Видеообзор матча

Сетка плей-офф ЧМ-2026

Пары 1/16 финала ЧМ-2026:

  • 28.06. 22:00. ЮАР – Канада – 0:1
  • 29.06. 20:00. Бразилия – Япония – 2:1
  • 29.06. 23:30. Германия – Парагвай – 1:1 (пен. 3:4)
  • 30.06. 04:00. Нидерланды – Марокко – 1:1 (пен. 2:3)
  • 30.06. 20:00. Кот-д'Ивуар – Норвегия – 1:2
  • 01.07. 00:00. Франция – Швеция – 3:0
  • 01.07. 04:00. Мексика – Эквадор – 2:0
  • 01.07. 19:00. Англия – ДР Конго – 2:1
  • 01.07. 23:00. Бельгия – Сенегал – 3:2 (д.в.)
  • 02.07. 03:00. США – Босния и Герцеговина – 2:0
  • 02.07. 22:00. Испания – Австрия – 3:0
  • 03.07. 02:00. Португалия – Хорватия – 2:1
  • 03.07. 06:00. Швейцария – Алжир – 2:0
  • 03.07. 21:00. Австралия – Египет – 1:1 (пен. 2:4)
  • 04.07. 01:00. Аргентина – Кабо-Верде – 3:2 (д.в.)
  • 04.07. 04:30. Колумбия – Гана

Инфографика

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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