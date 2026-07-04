СКАЛОНИ: «Помните, вчера меня спрашивали о «хорошей части сетки»?»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони провел пресс-конференцию после трудной победы над Кабо-Верде (3:2) в 1/16 финал чемпионата мира 2026:

– Лионель, ваш 100-й матч. Кажется, в такой особенный вечер пришлось сильно пострадать. Главное – Аргентина прошла дальше, но было тяжело?

– Да, пришлось страдать. И, честно говоря, слишком сильно. Помните, вчера меня спрашивали о «хорошей части сетки»? Надеюсь, теперь все понимают: легких соперников нет. Поздравляю Кабо-Верде. Мы знали, что это будет тяжелый и сложный соперник.

Думаю, мы заслужили победу, но это не отменяет того, что соперник создал нам огромные трудности. Главное позитивное – команда никогда не опускает руки. Мы получали удары в ключевые моменты, а такие удары могут сбить тебя, не дать идти за матчем. Но мы продолжали идти за победой.

Да, есть что улучшать, мы это обсудим. Но я хочу выделить именно характер. Это напомнило мне овертаймы в Катаре: команда получает удар и все равно продолжает искать ворота соперника.

– Вас беспокоит, что команда ушла в дополнительное время, сильно устала, а впереди следующий матч уже через три с половиной дня?

– Усталость связана с дополнительным временем и сыгранными минутами. До конца основного времени команда физически выглядела нормально. В концовке у Энцо немного свело мышцу, потом он восстановился, потом снова были судороги, но у нас уже не было окон для замен.

Но когда играешь за сборную, многое компенсируется сердцем. В национальной команде есть вещи, которых, возможно, не видно в клубном футболе. Характер, эмоции, сердце помогают закрывать нехватку воздуха, кислорода, минут. Сегодня команда показала характер. А то, что нужно исправить, мы исправим.

– Мы видели вашу реакцию после третьего гола. Что вы чувствовали?

– Я только сейчас узнаю, что это выглядело эмоционально. Думаю, я просто схватился за лицо. Это была не радость – я хотел, чтобы матч наконец закончился. При счете 2:2 Кабо-Верде забило невероятный гол. Мы знали, что этот игрок любит смещаться и бить правой, но если он кладет мяч точно в угол, это невозможно остановить.

И когда кажется, что все негативное идет против тебя, а команда все равно продолжает, ты переживаешь. Я всегда осторожен. Даже при 3:2 думал: «Это еще не закончено». Но в целом я был спокойнее, чем могло показаться. Я чувствовал, что команда в игре. Мы были на уровне матча, хотя многие думали, что это будет прогулка. Мы первыми знали, что прогулки не будет.

– Команде не давил статус фаворита?

– Нет. Этой команде трудно почувствовать такой груз. Можно спорить, хорошо она играла или плохо. Это нормально, это можно обсуждать. Невозможно всегда играть хорошо. Но в одном я уверен: эта команда никогда не перестанет брать матч на себя.

Мы – Аргентина. А быть Аргентиной – это то, что вы сегодня увидели: и хорошее, и плохое. Это страдание. Кабо-Верде отдал 200%, а сегодня в футболе это очень многое уравнивает. Когда ты устаешь, когда соперник отдает все, разница сокращается. Конечно, есть много вещей, которые нужно разобрать. Даже после хороших побед всегда есть что исправлять. Но ответственности эта команда не испугалась.

– Характер спас Аргентину? И насколько важным оказался гол со стандарта?

– Да, стандарты тоже важны. Мы над ними много работаем, поэтому тренеры, которые отвечают за этот аспект, очень довольны. Команда всегда показывает характер, но сегодня это было особенно заметно. Нас сравняли, потом снова сравняли, а мы все равно шли вперед за голом.

Возможно, не все пути были правильными, но моменты у нас были. Я был бы намного больше обеспокоен, если бы мы вообще не создавали голевых ситуаций. В последние минуты дополнительного времени уже было тяжело: замен не осталось, у игроков судороги. Там нужно было просто защищаться изо всех сил. Главное – мы прошли дальше. Теперь будем исправлять ошибки.

– Был момент, когда вы подумали: «Мы вылетаем»?

– Я по природе осторожный человек и никогда не считаю, что мы уже прошли: ни при 1:0, ни при 2:1, ни при 3:2. Опыт Катара научил меня этому. Там мы тоже страдали, когда казалось, что все уже под контролем. Сегодня матч был неприятный, это правда. Он мог спокойно уйти в другую сторону, хотя именно мы несли основную тяжесть игры.

– Как оцените игру Факундо Медины? И как видите ситуацию с Лаутаро Мартинесом и Хулианом Альваресом?

– Мы очень довольны Факундо. Он закончил матч очень уставшим, потому что мы много использовали его в атаке. Возможно, он к этому не так привык: раньше играл третьим центральным защитником или крайним защитником без такого большого объема впереди.

У него свело мышцы, но он в порядке. Хорошо, что на скамейке был Нико Тальяфико, который всегда может помочь и тоже показал, что готов. Что касается Лаутаро и Хулиана, я не люблю слишком много говорить об этом, потому что хочу уважать обоих.

Тренер должен искать решения. Но баланс важен. Когда игроки заканчивают матч настолько уставшими, играть одновременно с Лео, Лаутаро и Хулианом очень непросто. Это не отговорка. Я действительно считаю, что в определенной фазе матча мы могли бы из-за этого пострадать. Иногда мы можем использовать такой вариант, по ситуации. Сегодня мы решили, что это не было необходимо.

– Это был ваш 100-й матч. Какие эмоции от такой игры?

– Наверное, из всех 100 матчей этот больше всего отметит меня как тренера. Потому что это чемпионат мира, потому что в игре произошло очень много всего. Каждый раз нужно было восстанавливаться после удара. Думаю, этот матч поможет мне как тренеру. И хорошо, что 100-й матч закончился победой. Если бы мы проиграли, это была бы грустная статистика.

– Может ли эта победа стать точкой перелома, как после поражения от Саудовской Аравии в Катаре?

– Команда в порядке. Но чемпионат мира очень сложный. Очень тяжело играть на определенной скорости, мы видим много закрытых матчей. Да, в какой-то момент ощущения были похожи на матч с Саудовской Аравией: тогда мы тоже вели, потом получили удары, и атмосфера изменилась. Но сегодня, в отличие от того матча, команда дала реакцию. Тогда мы как будто погасли, а сегодня команда всегда оставалась в игре.

Это главная разница. Сейчас нужно отдыхать. Было шесть дней паузы, теперь – три с половиной. Когда больше всего нужен отдых, его становится меньше. Это трудно понять, но так устроен турнир.

– Что скажете болельщикам после такого матча?

– Думаю, болельщики первыми понимают, что это Аргентина и что здесь ничего не бывает легко. Когда мы говорим, что футболка Аргентины – не такая, как у других, нас иногда называют высокомерными. Но я спокойно говорю: это действительно не то же самое – и в хорошем, и в плохом. Когда у тебя результат против тебя, нужна личность. На стадионе 70 тысяч человек, дома – 47 миллионов. Нужно иметь мужество и характер, чтобы выйти из такой ситуации. У этой команды это есть.

Мы продолжим так же. Этот чемпионат мира сложный, но команда есть. После такой победы невозможно не выйти сильнее, потому что мы преодолели очень много проблем. Пусть болельщики наслаждаются, выпьют чай, ромашку или липу. Я тоже постараюсь не ужинать слишком много, потому что в таком состоянии ем много и все делаю наоборот.

Видеообзор матча Аргентина – Кабо-Верде (3:2, д.в.)