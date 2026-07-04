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  4. МЕССИ: «Неслучайно сборная Кабо-Верде не проиграла ни Испании, ни Уругваю»
Чемпионат мира
04 июля 2026, 06:15 |
641
0

МЕССИ: «Неслучайно сборная Кабо-Верде не проиграла ни Испании, ни Уругваю»

Лионель провел флеш-интервью после выхода Аргентины в 1/8 финала ЧМ-2026

04 июля 2026, 06:15 |
641
0
МЕССИ: «Неслучайно сборная Кабо-Верде не проиграла ни Испании, ни Уругваю»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Форвард сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу команды над Кабо-Верде в овертайме матча 1/16 финала ЧМ-2026 (3:2):

«Честно говоря, мы и так знали, что это будет очень сложная игра. Неслучайно эта команда не проиграла ни Испании, ни Уругваю. Самым сложным было забить первый гол, и мы думали, что это поможет нам контролировать матч и играть спокойнее, но произошло прямо противоположное. Мы временами теряли мяч, слишком отступали назад и не могли оказывать на них давление так, как хотели. Они воспользовались своими сильными сторонами и сравняли счет. Мы знали, что это будет сложный матч с самого начала.

Мы теряли мяч, отступали назад, неэффективно прессинговали. Они воспользовались своими сильными сторонами. Наши линии обороны были слишком разнесены. Центральным защитникам приходилось тяжело из-за больших расстояний. Мы были дезорганизованы – у них всегда был лишний игрок. Они заставляли нас бегать, потому что мы не могли должным образом прессинговать их. Сейчас важно отдохнуть, подумать о том, что будет дальше, и извлечь из этого что-то позитивное. Есть некоторые моменты, потому что мы сделали кое-что хорошее. И исправить ошибки, которых, я думаю, сегодня тоже было много.

Это матчи на выбывание. Никто ничего не дает просто так. Некоторые могут недооценивать определенные команды из-за их названий, но мы знали, что это никогда не будет легким матчем. Именно это делает этот чемпионат мира таким особенным. Все невероятно конкурентно, и каждый матч чрезвычайно сложен.

Мы выложились на поле на все сто. Как всегда, мы отдали все силы, независимо от того, играли мы хорошо или нет. Теперь самое важное – восстановиться, сосредоточиться на следующем матче и извлечь из сегодняшней игры позитивные моменты».

В 1/8 финала чемпионата мира Аргентина сыграет против команды Египта.

Видеообзор матча Аргентина – Кабо-Верде (3:2, д.в.)

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Лионель Месси сборная Кабо-Верде по футболу сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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