Легендарный 39-летний форвард сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира 2026 против команды Кабо-Верде.

Месси забил первый гол в поединке, который по итогам овертайма завершилась со счетом 3:2 в пользу аргентинцев.

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Для Лео это уже третья награда лучшему игрока матча на ЧМ-2026. Он также получал индивидуальную награду после матчей с Алжиром и Австрией на групповом этапе.

Аргентина в 1/8 мундиаля встретится со сборной Египта.

Чемпионат мира 2026. 1/16 финала, 4 июля

Аргентина – Кабо-Верде – 3:2 (д.в.)

Голы: Месси, 29, Лисандро Мартинес, 92, Борхес, 111 (автогол) – Дуарте, 59, Кабрал, 103

ФОТО. Месси стал лучшим игроком безумного матча Аргентина – Кабо-Верде