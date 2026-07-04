ФОТО. Месси стал лучшим игроком безумного матча Аргентина – Кабо-Верде
Лионель забил первый гол в матче 1/16 финала ЧМ, который завершился со счетом 3:2
Легендарный 39-летний форвард сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира 2026 против команды Кабо-Верде.
Месси забил первый гол в поединке, который по итогам овертайма завершилась со счетом 3:2 в пользу аргентинцев.
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Для Лео это уже третья награда лучшему игрока матча на ЧМ-2026. Он также получал индивидуальную награду после матчей с Алжиром и Австрией на групповом этапе.
Аргентина в 1/8 мундиаля встретится со сборной Египта.
Чемпионат мира 2026. 1/16 финала, 4 июля
Аргентина – Кабо-Верде – 3:2 (д.в.)
Голы: Месси, 29, Лисандро Мартинес, 92, Борхес, 111 (автогол) – Дуарте, 59, Кабрал, 103
ФОТО. Месси стал лучшим игроком безумного матча Аргентина – Кабо-Верде
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