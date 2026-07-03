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Чемпионат мира
Аргентина
04.07.2026 01:00 - : -
Кабо-Верде
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Чемпионат мира
03 июля 2026, 15:20 |
51
0

Аргентина – Кабо-Верде. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/16 финала чемпионата мира

03 июля 2026, 15:20 |
51
0
Аргентина – Кабо-Верде. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua
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В ночь на 4 июля в 01:00 сборные Аргентины и Кабо-Верде сыграют в матче 1/16 финала чемпионата мира.

Сборная Аргентины уверенно прошла групповой этап и показала, что не собирается отдавать титул без боя. Действующие чемпионы мира обыграли Алжир, Австрию и Иорданию, пропустив лишь однажды – в матче, который уже почти не влиял на турнирную судьбу команды. Аргентина выглядела зрело, спокойно и мощно – как чемпион, который не кричит о своей силе, а просто выходит на поле и делает работу.

Кабо-Верде – совсем другая история. Это одна из главных сказок нынешнего чемпионата мира. Команда, которую многие заранее записывали в аутсайдеры, не проиграла ни одного матча в группе и вышла в плей-офф со второго места. Ничьи с Испанией и Уругваем стали не случайностью, а доказательством: эта сборная умеет терпеть, сражаться и кусаться даже против грандов.

На бумаге фаворит очевиден. Аргентина сильнее по именам, опыту и статусу. Но плей-офф – это территория, где логика иногда трещит по швам. Здесь один сейв вратаря может стать легендой, один удар – переписать историю, а один вечер – превратить аутсайдера в героя.

Кабо-Верде уже прыгнул выше ожиданий. Теперь впереди самая высокая стена – действующий чемпион мира. И пусть шансы африканской команды выглядят минимальными, именно за такие матчи мы и любим футбол. Потому что иногда сказка приходит туда, где ее совсем не ждут.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Аргентина – Кабо-Верде, за которой можно следить на украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Аргентина
4 июля 2026 -
01:00
Кабо-Верде
Тотал меньше (3.5) 1.55 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Саша Леоненко
Саша Леоненко Sport.ua
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