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Украина. Премьер лига
03 июля 2026, 10:47 | Обновлено 03 июля 2026, 10:54
1015
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ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с бомбардиром

Мохамаду Канте остается в Шахтере еще на 5 лет

03 июля 2026, 10:47 | Обновлено 03 июля 2026, 10:54
1015
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ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с бомбардиром
ФК Шахтер Донецк. Мохамаду Канте
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Донецкий Шахтер официально объявил о продлении контракта с гамбийским форвардом Мохамаду Канте. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, донецкий клуб и гамбийский форвард пролонгировали сотрудничество на 5 лет – соглашение рассчитано до 30 июня 2031 года.

Мохамаду Канте присоединился к Академии «Шахтера» в 2024 году. В сезоне-2025/26 он выступал за «Шахтер» U19, в составе которого выиграл золотые медали и стал лучшим бомбардиром Национальной лиги U19, забив 28 голов в 28 матчах, что является абсолютным рекордом юношеского чемпионата Украины.

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Мохамаду Канте продление контракта Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 4
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Я би віддав його в аренду в клуб упл, нічого йому вже не потрібно в ю-19.
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+2
пора уже його пробувати в основній команді
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+1
Ахметка готовит тонны бабла для Шевы и К для увеличения лимита на легов
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0
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