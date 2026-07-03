ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с бомбардиром

Донецкий Шахтер официально объявил о продлении контракта с гамбийским форвардом Мохамаду Канте. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, донецкий клуб и гамбийский форвард пролонгировали сотрудничество на 5 лет – соглашение рассчитано до 30 июня 2031 года.

Мохамаду Канте присоединился к Академии «Шахтера» в 2024 году. В сезоне-2025/26 он выступал за «Шахтер» U19, в составе которого выиграл золотые медали и стал лучшим бомбардиром Национальной лиги U19, забив 28 голов в 28 матчах, что является абсолютным рекордом юношеского чемпионата Украины.