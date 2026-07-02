Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арда ТУРАН: «Эти игроки только что закончили школу. Это замечательные дети»
Украина. Премьер лига
02 июля 2026, 07:16 |
192
0

Арда ТУРАН: «Эти игроки только что закончили школу. Это замечательные дети»

Коуч «Шахтера» рассказал о работе с молодыми футболистами «горняков»

02 июля 2026, 07:16 |
192
0
Арда ТУРАН: «Эти игроки только что закончили школу. Это замечательные дети»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран рассказал о своих отношениях с молодыми игроками донецкого клуба. Специалист вспомнил один из обстрелов Украины

«У меня очень молодые игроки. Они только что окончили школу, носят брекеты. Это отличные дети. Я вижу моменты, когда они зарабатывают свои первые деньги, когда делают предложения пожениться, когда у них рождаются дети.

В ночь, когда нас бомбили, я укрыл Изаке. Смотрю – он уже немного выше моего сына. Они видят во мне иногда брата, иногда отца, иногда друга», – сказал Туран.

Донецкий Шахтер отправился на учебно-тренировочные сборы для подготовки к новому сезону Украинской Премьер-лиги и Лиги чемпионов. Арда Туран дал шанс некоторым молодым игрокам «горняков».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Левый Берег оформил первый трансфер после возвращения в УПЛ
Лидер ЛНЗ рассказал об изменении тактики команды на сборах
У экс-капитана Вереса есть предложения от клубов УПЛ и ПФЛ
Арда Туран Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо попрощалось с вратарем, проведшим в клубе десять лет
Футбол | 01 июля 2026, 06:43 2
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо попрощалось с вратарем, проведшим в клубе десять лет
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо попрощалось с вратарем, проведшим в клубе десять лет

Игнатенко покинул клуб

Флик хочет усилить Барселону звездой сборной Украины
Футбол | 01 июля 2026, 08:49 17
Флик хочет усилить Барселону звездой сборной Украины
Флик хочет усилить Барселону звездой сборной Украины

Тренер «Кулес» хочет видеть Цыганкова в каталонском клубе

Минус Андреева. Крейчикова выбила чемпионку РГ и вышла в 3-й круг Уимблдона
Теннис | 01.07.2026, 21:26
Минус Андреева. Крейчикова выбила чемпионку РГ и вышла в 3-й круг Уимблдона
Минус Андреева. Крейчикова выбила чемпионку РГ и вышла в 3-й круг Уимблдона
Гуцуляк принял окончательное решение о будущем
Футбол | 01.07.2026, 15:02
Гуцуляк принял окончательное решение о будущем
Гуцуляк принял окончательное решение о будущем
Гарри КЕЙН: «Героем может стать каждый. Сегодня им стал я»
Футбол | 02.07.2026, 04:19
Гарри КЕЙН: «Героем может стать каждый. Сегодня им стал я»
Гарри КЕЙН: «Героем может стать каждый. Сегодня им стал я»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо получило солидное усиление перед стартом в Лиге Европы
Динамо получило солидное усиление перед стартом в Лиге Европы
01.07.2026, 16:06 5
Футбол
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика
01.07.2026, 08:02 10
Футбол
Бой года? Кличко может побороться за титул Усика. Соперник определен
Бой года? Кличко может побороться за титул Усика. Соперник определен
01.07.2026, 08:15 18
Бокс
Германия – Парагвай – 1:1 (пен. 3:4). Громкая сенсация. Видео голов и обзор
Германия – Парагвай – 1:1 (пен. 3:4). Громкая сенсация. Видео голов и обзор
30.06.2026, 03:22 2
Футбол
Динамо официально расторгло отношения. Громкий скандал на всю Украину
Динамо официально расторгло отношения. Громкий скандал на всю Украину
01.07.2026, 07:59 18
Футбол
Решение принято. Уайлдер ответил Усику
Решение принято. Уайлдер ответил Усику
01.07.2026, 21:44 13
Бокс
Точка поставлена. Определился клуб Яремчука на следующий сезон
Точка поставлена. Определился клуб Яремчука на следующий сезон
30.06.2026, 09:32 8
Футбол
Названа причина, почему Усик решил отдать все титулы
Названа причина, почему Усик решил отдать все титулы
30.06.2026, 05:45 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем