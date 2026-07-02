Арда ТУРАН: «Эти игроки только что закончили школу. Это замечательные дети»

Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран рассказал о своих отношениях с молодыми игроками донецкого клуба. Специалист вспомнил один из обстрелов Украины

«У меня очень молодые игроки. Они только что окончили школу, носят брекеты. Это отличные дети. Я вижу моменты, когда они зарабатывают свои первые деньги, когда делают предложения пожениться, когда у них рождаются дети.

В ночь, когда нас бомбили, я укрыл Изаке. Смотрю – он уже немного выше моего сына. Они видят во мне иногда брата, иногда отца, иногда друга», – сказал Туран.

Донецкий Шахтер отправился на учебно-тренировочные сборы для подготовки к новому сезону Украинской Премьер-лиги и Лиги чемпионов. Арда Туран дал шанс некоторым молодым игрокам «горняков».