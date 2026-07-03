ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Германии осталась без тренера после провала на ЧМ
Нагельсманн покинул свою должность
Немецкий футбольный союз на официальном сайте объявил об уходе наставника сборной Германии Юлиана Нагельсманна.
Сообщается, что на встрече с руководством тренер попросил освободить его от исполнения обязанностей. Футбольный союз удовлетворил просьбу специалиста и пожелал ему удачи в дальнейшей карьере.
На ЧМ-2026 сборная Германии вылетела в плей-офф, проиграв Парагваю по пенальти.
Нагельсманн работал с командой с 2023 года. 38-летний тренер был самым молодым наставником на ЧМ-2026.
Немецкий футбольный союз подтвердил, что сделал предложение Юргену Клоппу возглавить сборную.
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