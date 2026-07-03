ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Германии осталась без тренера после провала на ЧМ

Немецкий футбольный союз на официальном сайте объявил об уходе наставника сборной Германии Юлиана Нагельсманна.

Сообщается, что на встрече с руководством тренер попросил освободить его от исполнения обязанностей. Футбольный союз удовлетворил просьбу специалиста и пожелал ему удачи в дальнейшей карьере.

На ЧМ-2026 сборная Германии вылетела в плей-офф, проиграв Парагваю по пенальти.

Нагельсманн работал с командой с 2023 года. 38-летний тренер был самым молодым наставником на ЧМ-2026.

Немецкий футбольный союз подтвердил, что сделал предложение Юргену Клоппу возглавить сборную.