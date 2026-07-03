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Чемпионат Европы
03 июля 2026, 13:15 | Обновлено 03 июля 2026, 13:34
1142
2

ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Германии осталась без тренера после провала на ЧМ

Нагельсманн покинул свою должность

03 июля 2026, 13:15 | Обновлено 03 июля 2026, 13:34
1142
2 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Германии осталась без тренера после провала на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн
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Немецкий футбольный союз на официальном сайте объявил об уходе наставника сборной Германии Юлиана Нагельсманна.

Сообщается, что на встрече с руководством тренер попросил освободить его от исполнения обязанностей. Футбольный союз удовлетворил просьбу специалиста и пожелал ему удачи в дальнейшей карьере.

На ЧМ-2026 сборная Германии вылетела в плей-офф, проиграв Парагваю по пенальти.

Нагельсманн работал с командой с 2023 года. 38-летний тренер был самым молодым наставником на ЧМ-2026.

Немецкий футбольный союз подтвердил, что сделал предложение Юргену Клоппу возглавить сборную.

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Юлиан Нагельсманн сборная Германии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко Источник: Немецкий футбольный союз
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Комментарии 2
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А наш, СиРожка, провалил Евро 2024, не вывев сборную из самой слабой группы, потом позор в ЛН, и даже после этого его оставили тренером, чтобы еще прое@бать и отбор на ЧМ.
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+1
Слабак 🤣🤣
Надо было с СЫрёжей проконсультироваться 🤣🤣
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+1
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