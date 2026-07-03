ОФИЦИАЛЬНО. Аллегри возглавил топ-клуб Серии А после провала с Миланом
Массимилиано Аллегри стал главным тренером Наполи
Опытный итальянский специалист Массимилиано Аллегри официально возглавил ФК Наполи. Об этом пишет клубная пресс-служба итальянского гранда.
«Господин Аллегри гордится тем, что является одним из нас», – лаконично говорится в сообщении.
По официальной информации, специалист подписал контракт с Наполи на 3 года – соглашение Аллегри с клубом будет действовать до 30 июня 2029 года. О финансовых аспектах соглашения ничего не сообщается.
В должности главного тренера Наполи Массимилиано Аллегри заменил Антонио Конте. Сам Аллегри в прошлом сезоне возглавлял Милан, но провалил финиш чемпионата, заняв лишь 5 строчку Серии А.
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