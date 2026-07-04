Хватило одного гола. Колумбия переиграла Гану
Несмотря на минимальный счет, выход в 1/8 финала ЧМ латиноамериканцы оформили уверенно
В последнем матче 1/16 финала ЧМ-2026 встречались Колумбия и Гана.
Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...
ЧМ-2026 по футболу. 1/16 финала
Колумбия – Гана – 1:0
Гол: Ариас, 14
Предупреждения: Ариас, 12, Риос, 78 – Иренки, 50, Фатаву, 66, Сейда, 76
Колумбия: Варгас – Муньос, Лукуми, Санчес, Мохика – Лерма, Пуэрто – Ариас (Кинтеро, 72), Родригес (Риос, 46), Диас (Кампас, 90) – Кордоба (Луис Суарес, 8)
Гана: Зиги – Сеная (Сейду, 13), Опоку, Лукассен, Мэнса – Иренки (Нуама, 79), Партей – И. Уильямс (Фатаву, 62), Сибо (Овусу, 62), Семеньо – Айю (Принс Аду, 79)
Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)
Стадион: «Канзас-Сити» (Канзас-Сити, США)
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