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04.07.2026 04:30 – FT 1 : 0
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04 июля 2026, 06:32 | Обновлено 04 июля 2026, 06:37
263
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Хватило одного гола. Колумбия переиграла Гану

Несмотря на минимальный счет, выход в 1/8 финала ЧМ латиноамериканцы оформили уверенно

04 июля 2026, 06:32 | Обновлено 04 июля 2026, 06:37
263
2 Comments
Хватило одного гола. Колумбия переиграла Гану
Getty Images/Global Images Ukraine
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В последнем матче 1/16 финала ЧМ-2026 встречались Колумбия и Гана.

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

ЧМ-2026 по футболу. 1/16 финала

Колумбия – Гана – 1:0

Гол: Ариас, 14

Предупреждения: Ариас, 12, Риос, 78 – Иренки, 50, Фатаву, 66, Сейда, 76

Колумбия: Варгас – Муньос, Лукуми, Санчес, Мохика – Лерма, Пуэрто – Ариас (Кинтеро, 72), Родригес (Риос, 46), Диас (Кампас, 90) – Кордоба (Луис Суарес, 8)

Гана: Зиги – Сеная (Сейду, 13), Опоку, Лукассен, Мэнса – Иренки (Нуама, 79), Партей – И. Уильямс (Фатаву, 62), Сибо (Овусу, 62), Семеньо – Айю (Принс Аду, 79)

Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Стадион: «Канзас-Сити» (Канзас-Сити, США)

КОЛУМБИЯ - ГАНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Вітання Колумбії з України🇺🇦❤️🇨🇴 Тут навіть знамениті ганські шамани не змогли допомогти. 🙃
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Радість за країну-батьківщину неповторної Шакіри, милої тенісистки Каміли Осоріо та ще тисячох красунь від зірок кіно, моди, спорту до простих вболівальниць на трибунах!❤️🇨🇴🥰🥳
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