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Чемпионат мира
03 июля 2026, 16:40 |
51
0

Колумбия – Гана. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/16 финала ЧМ-2026

03 июля 2026, 16:40 |
51
0
Колумбия – Гана. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine
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В субботу, 4 июля, состоится поединок 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором будут играть национальные сборные Колумбии и Ганы. Игра пройдет в Канзасе (США) на поле стадиона «Канзас-Сити Стедиум», начало – в 04:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Колумбия уверенно прошла групповой этап, не потерпев ни одного поражения, и вышла в плей-офф с первого места в своей группе. В трех матчах команда пропустила лишь один мяч, а единственной игрой без забитых голов стала ничья с Португалией (0:0).

Гана пробилась в 1/16 финала со второго места в своей группе, одержав одну победу, один раз сыграв вничью и потерпев одно поражение. Африканская сборная сыграла вничью 0:0 с Англией, обыграла Панаму (1:0), а Хорватии уступила лишь в конце матча (0:1).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Колумбия – Гана в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Колумбия
4 июля 2026 -
04:30
Гана
Ничья в основное время 4.35 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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