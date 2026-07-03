В субботу, 4 июля, состоится поединок 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором будут играть национальные сборные Колумбии и Ганы. Игра пройдет в Канзасе (США) на поле стадиона «Канзас-Сити Стедиум», начало – в 04:30 по Киеву.

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Колумбия уверенно прошла групповой этап, не потерпев ни одного поражения, и вышла в плей-офф с первого места в своей группе. В трех матчах команда пропустила лишь один мяч, а единственной игрой без забитых голов стала ничья с Португалией (0:0).

Гана пробилась в 1/16 финала со второго места в своей группе, одержав одну победу, один раз сыграв вничью и потерпев одно поражение. Африканская сборная сыграла вничью 0:0 с Англией, обыграла Панаму (1:0), а Хорватии уступила лишь в конце матча (0:1).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Колумбия – Гана в украинской версии сайта.