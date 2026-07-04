Чемпионат мира04 июля 2026, 07:05 | Обновлено 04 июля 2026, 07:36
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Колумбия – Гана – 1:0. Как забил Джон Ариас. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала чемпионата мира 2026
04 июля 2026, 07:05 | Обновлено 04 июля 2026, 07:36
1206
0
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4 июля сборные Колумбии и Ганы провели матч 1/16 финала чемпионата мира 2026.
Команды сыграли на арене Эрроухед Стэдиум в Канзас Сити. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу колумбийцев.
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Единственный гол на 14-й минуте забил Джон Ариас с передачи Луиса Суареса.
Колумбия в 1/8 финала ЧМ-2026 поборется с командой Швейцарии.
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Чемпионат мира 2026. 1/16 финала, 4 июля
Колумбия – Гана – 1:0
Гол: Ариас, 14
Видеообзор матча
События матча
14’
ГОЛ ! Мяч забил Джон Арьяс (Колумбия), асcист Луис Хавьер Суарес.
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