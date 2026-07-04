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Колумбия
04.07.2026 04:30 – FT 1 : 0
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04 июля 2026, 07:05 | Обновлено 04 июля 2026, 07:36
1206
0

Колумбия – Гана – 1:0. Как забил Джон Ариас. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала чемпионата мира 2026

04 июля 2026, 07:05 | Обновлено 04 июля 2026, 07:36
1206
0
Колумбия – Гана – 1:0. Как забил Джон Ариас. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine
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4 июля сборные Колумбии и Ганы провели матч 1/16 финала чемпионата мира 2026.

Команды сыграли на арене Эрроухед Стэдиум в Канзас Сити. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу колумбийцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 14-й минуте забил Джон Ариас с передачи Луиса Суареса.

Колумбия в 1/8 финала ЧМ-2026 поборется с командой Швейцарии.

Чемпионат мира 2026. 1/16 финала, 4 июля

Колумбия – Гана – 1:0

Гол: Ариас, 14

Видеообзор матча

События матча

14’
ГОЛ ! Мяч забил Джон Арьяс (Колумбия), асcист Луис Хавьер Суарес.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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