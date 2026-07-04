4 июля сборные Колумбии и Ганы провели матч 1/16 финала чемпионата мира 2026.

Команды сыграли на арене Эрроухед Стэдиум в Канзас Сити. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу колумбийцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 14-й минуте забил Джон Ариас с передачи Луиса Суареса.

Колумбия в 1/8 финала ЧМ-2026 поборется с командой Швейцарии.

Чемпионат мира 2026. 1/16 финала, 4 июля

Колумбия – Гана – 1:0

Гол: Ариас, 14

Видеообзор матча