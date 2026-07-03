Шахтер и его путь от золотой клетки к золотой кормушке

За последние четверть века донецкий «Шахтер» пережил масштабную трансформацию и прошел колоссальный путь в развитии. От регионального клуба «горняки» дошли до статуса безоговорочного гранда украинского футбола, а также команды, с которой считаются на европейской арене. Безусловно, ситуация была бы еще более благоприятной для дончан, если бы не российско-украинская война, но исходим из того, что имеем…

Когда «Шахтер» только начинал свои выступления в Лиге чемпионов, владелец клуба Ринат Ахметов очень ревностно относился к стремлению заграничных клубов выхватить его лучших исполнителей. В какой-то момент ситуация даже превратилась в то, что в футболе принято называть «золотой клеткой». Клуб, имея на руках долгосрочные трудовые соглашения, попросту не проявлял ни малейшего желания расставаться со своими лидерами, даже если по тем приходили очень пристойные трансферные предложения.

Одним из наиболее памятных и резонансных кейсов, подтверждающих вышесказанное, является ситуация вокруг нигерийского форварда Джулиуса Агаховы – одной из главных молодых звезд «Шахтера» начала «нулевых». Любитель кульбитов настолько ярко заявил о себе в донецком клубе, причем не только в чемпионате Украины, но и в европейских кубках, что быстро обзавелся поклонниками за рубежом. По многочисленным признаниям самого Джулиуса, был период, когда его активно торговали такие клубы как «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон». Однако всякий раз Ринат Ахметов отказывался вести переговоры о продаже Агаховы, давая понять, что в целом он куда более заинтересован в наличии в команде качественного и яркого центрфорварда, чем в нескольких десятках миллионов евро на своем счету. В итоге в правильный момент Джулиусу уйти из «Шахтера» так и не удалось, а дальнейшая его карьера пошла совсем не по тому пути, который рисовали оптимисты в скаутской среде в 2002 или 2003 годах.

Шло время, и позиция руководства «Шахтера» и лично Рината Ахметова начала меняться. В какой-то момент боссы «горняков» осознали, что для укрепления собственного имиджа на европейской арене их клубу нужны успешные и яркие трансферные кейсы. Причем именно исходящего плана, так как в покупательной способности «горняков» на тот момент уже никто особо и не сомневался. Так в истории донецкого клуба появились первые знаковые продажи – бразильца Элано в «Манчестер Сити», румына Чиприана Марики в «Штутгарт», чуть позже Дмитрия Чигринского в «Барселону».

А затем «Шахтер» и вовсе превратился в такой себе восточноевропейский аналог «Порту», «Бенфики» или «Аякса», где каждый футболист может быть продан, если за него предложат «правильную» сумму. Именно так происходили трансферы Фернандиньо в «Манчестер Сити», Алекса Тейшейры в «Цзянсу Сунин», Фреда в «Манчестер Юнайтед», а совсем недавно – Михаила Мудрика в «Челси» и Кевина в «Фулхэм».

Слава клуба, устраивающего внутри себя для ключевых футболистов «золотую клетку», попрощалась с «Шахтером», но ряд факторов объективного и субъективного характера привел к возникновению другого уродливого феномена – возникновения в донецком клубе своего рода «золотой кормушки».

Чтобы понять, о чем идет речь, достаточно просто проанализировать некоторые последние кадровые кейсы «Шахтера», случавшиеся, что интересно и симптоматично, исключительно с украинскими игроками. Наиболее яркие примеры – вингеры Иван Петряк и Марьян Швед.

Оба оказались в «Шахтере» не по спортивным показателям, а исключительно по воле происходящего вокруг. С началом полномасштабной фазы российско-украинской войны донецкий клуб покинули почти все (кроме Лассины Траоре) легионеры, из-за чего дончане были вынуждены резко менять курс и делать ставку на украинизацию состава. Понятное дело, что на рынке у «горняков» было не так уж и много возможностей, из-за чего летом 2022-го «Шахтер» решил делать ставку в основном на проверенных лично или в УПЛ кадров. Именно так, среди прочих, в команде оказались Петряк и Швед. Причем за обоих еще и пришлось заплатить – по данным Transfermarkt, около 1,5 миллионов евро за первого и 1 миллиона евро за второго.

К счастью для болельщиков «Шахтера» и руководства клуба, очень скоро «горнякам» удалось вернуться к практике приглашения качественных легионеров, и на фоне конкуренции с молодыми Эгиналду, Невертоном, Алиссоном и Кевином Петряк и Швед не проявили себя ровным счетом никак и ничем. Фактически за четыре года на контракте в клубе Иван провел лишь 22 матча в официальных турнирах, а Марьян – 54. Причем на цифру Шведа смотреть стоит еще и под другим углом, учитывая всего 1947 минут на поле, которые он отыграл за «горняков». Если разделить это на 90, то получится 21,6 полных матчей. За четыре года…

И тут между Петряком и Шведом все-таки есть небольшая разница. Иван, осознав на каком-то этапе собственную бесполезность в «Шахтере», попытался реанимировать карьеру в арендах в «Полесье» и «Черноморце», а вот Марьян все это время довольствовался тем, что имел – статусом даже не игрока ротации, а откровенного резервиста. С которым, в конце концов, после возвращения из стана «моряков» в начале 2025-го в донецком клубе смирился и Петряк.

В сезоне-2025/26 в рамках УПЛ (более требовательные еврокубковые турниры мы даже во внимание брать не будем) Петряк не сыграл ни единого матча, в то время как Швед ограничился пятью поединками (122 минутами на поле)… По сути, оба исполнителя оказались абсолютно невостребованными у Арды Турана, не сумели впечатлить нового наставника, но не искали ни малейшей возможности что-либо поменять в собственной карьере.

Почему? И вот тут мы подходим к определению «золотой кормушки». Очевидно, что исключительно из-за денег и уровня зарплаты в «Шахтере». Исходя из последних слухов, даже сейчас, после нескольких лет де-факто простоя в карьере, Марьяном Шведом интересуются «Карпаты», которые готовы договариваться о его переходе с «горняками». Но главным препятствием потенциальной сделки информированные источники называют зарплату украинского футболиста, так как Швед не готов идти на ее снижение, на чем настаивают во Львове.

Что касается Петряка, то он еще осенью минувшего года прямо заявлял, что деньги для него являются очень важным фактором в карьере, и что благополучие семьи он ставит выше игровой практики.

Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Петряк (слева)

«У меня есть контракт, у меня есть семья. Я этого не скрою, это всем понятно. Люди, которые хотя бы три раза по мячу попали, понимают меня. Тяжело делать сейчас выбор в пользу... Не будем убегать от этого – в пользу денег. Мне 31 год. Зарплата здесь и в других командах отличается. Если бы мне было 20, без детей и семьи – я пожал краба и уехал отсюда. Но сейчас другая ситуация», – говорил Иван.

В итоге Петряк благополучно досидел до завершения контракта с «Шахтером» и лишь сейчас начал поиски новых вариантов в карьере. Поговаривают о «Кудровке», но руководству этого клуба стоит как минимум хорошенько поразмыслить о перспективах в большом футболе у футболиста, который был без игровой практики фактически несколько последних лет. Пускай даже в активе того значатся 5 матчей за сборную Украины. В конце концов, деньги платят не за прежние заслуги, а за способность обеспечить результат в формате здесь и сейчас.

Контракт Шведа с «Шахтером» действует до завершения сезона-2026/27. В кулуарах уже сообщали, что Марьян не полетит на тренировочные сборы с первой командой «горняков», и что в новом сезоне тренерский штаб Арды Турана на этого исполнителя не рассчитывает абсолютно, уже даже и как на резервиста. Что, впрочем, и логично, учитывая количество молодых иностранных футболистов, имеющихся на этих позициях под рукой у турецкого наставника.

Однако все это, очевидно, не побуждает Шведа искать варианты с уходом из «Шахтера». Просто потому, что вингеру комфортно с этой зарплатой, которую уже никто и нигде повторить ему не пожелает. И это стало кардинальным разворотом в развитии донецкого клуба. Если ранее он сам не хотел отпускать своих футболистов в другие клубы, то сейчас откровенно ненужные «горнякам» исполнители не проявляют ни малейшего желания что-либо менять в собственных карьерах, предпочитая спокойно получать зарплату за, откровенно говоря, минимальный объем работы.

И в определенном аспекте «Шахтер» просто стал заложником обстоятельств, когда после полномасштабного вторжения был вынужден заманивать в Украину игроков из-за границы хорошими зарплатами. Вероятнее всего, в стане «горняков» осознавали риски, на которые идут и где-то даже предполагали, что подобным может закончиться. Но на подписание двух или трехлетний контрактов тогда не хотели идти сами футболисты, ведь они находились в более сильной позиции и где-то даже могли диктовать «Шахтеру» свои условия. Вот и получается любопытный разворот за два с лишним десятилетия – от «золотой клетки» до «золотой кормушки».

И, кто знает, что из этих двух явлений лучше…