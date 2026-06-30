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  4. Туран выгоняет из Шахтера экс-игрока сборной Украины. Его уже отсеяли
Украина. Премьер лига
30 июня 2026, 23:02 |
1263
0

Туран выгоняет из Шахтера экс-игрока сборной Украины. Его уже отсеяли

«Горняки» не рассчитывают на Шведа

30 июня 2026, 23:02 |
1263
0
Туран выгоняет из Шахтера экс-игрока сборной Украины. Его уже отсеяли
ФК Шахтер. Марьян Швед
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Марьян Швед не входит в планы «Шахтера» на сезон 2026/27 и не отправится с первой командой на сборы.

По информации Игоря Бурбаса, украинский вингер начнет подготовку с молодежной командой «горняков» и может выступать в чемпионате U-21, поскольку тренерский штаб не рассчитывает на него в основном составе.

При этом у игрока есть вариант продолжения карьеры в УПЛ — интерес к аренде проявляют «Карпаты». Однако договориться о переходе пока сложно: Швед не готов пойти на снижение зарплаты, а «Шахтер» не планирует компенсировать разницу в окладе.

Таким образом, будущее вингера остается неопределенным, а в ближайшее время он, скорее всего, будет тренироваться вне основной команды.

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ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ усилился защитником Шахтера
Марьян Швед Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
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