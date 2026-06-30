Туран выгоняет из Шахтера экс-игрока сборной Украины. Его уже отсеяли

Марьян Швед не входит в планы «Шахтера» на сезон 2026/27 и не отправится с первой командой на сборы.

По информации Игоря Бурбаса, украинский вингер начнет подготовку с молодежной командой «горняков» и может выступать в чемпионате U-21, поскольку тренерский штаб не рассчитывает на него в основном составе.

При этом у игрока есть вариант продолжения карьеры в УПЛ — интерес к аренде проявляют «Карпаты». Однако договориться о переходе пока сложно: Швед не готов пойти на снижение зарплаты, а «Шахтер» не планирует компенсировать разницу в окладе.

Таким образом, будущее вингера остается неопределенным, а в ближайшее время он, скорее всего, будет тренироваться вне основной команды.