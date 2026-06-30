Шахтер может отправить бывшего футболиста сборной Украины в Карпаты

Вингер донецкого «Шахтера» и бывший игрок сборной Украины Марьян Швед может сменить клуб во время летнего трансферного окна. Об этом сообщили в эфире ТаТоТаке.

В услугах 28-летнего футболиста заинтересованы львовские «Карпаты», которые планируют оформить полноценный переход, однако все зависит от решения вингера.

«Швед, в принципе, едва ли не воспитанник львовского футбола. Его контракт истекает через год, а зарабатывает он сейчас примерно полмиллиона евро, то есть это 35-40 тысяч в месяц.

У него очень приличные условия в донецкой команде. Поэтому вопрос: что Марьян ценит больше – продолжение карьеры, реализацию себя как футболиста или очень теплую ванну?

Что для него будет важнее на данном этапе карьеры? Вероятность перехода оценивается в 25 процентов», – сообщил источник.

В прошлом сезоне Швед провел 11 матчей, в которых забил один гол. Трансферная стоимость бывшего игрока сборной Украины составляет 800 тысяч евро.