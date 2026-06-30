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Украина. Премьер лига
30 июня 2026, 12:47 |
1603
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Шахтер может отправить бывшего футболиста сборной Украины в Карпаты

Львовский клуб нацелился на трансфер 28-летнего вингера Марьяна Шведа

30 июня 2026, 12:47 |
1603
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Шахтер может отправить бывшего футболиста сборной Украины в Карпаты
Getty Images/Global Images Ukraine. Марьян Швед
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Вингер донецкого «Шахтера» и бывший игрок сборной Украины Марьян Швед может сменить клуб во время летнего трансферного окна. Об этом сообщили в эфире ТаТоТаке.

В услугах 28-летнего футболиста заинтересованы львовские «Карпаты», которые планируют оформить полноценный переход, однако все зависит от решения вингера.

«Швед, в принципе, едва ли не воспитанник львовского футбола. Его контракт истекает через год, а зарабатывает он сейчас примерно полмиллиона евро, то есть это 35-40 тысяч в месяц.

У него очень приличные условия в донецкой команде. Поэтому вопрос: что Марьян ценит больше – продолжение карьеры, реализацию себя как футболиста или очень теплую ванну?

Что для него будет важнее на данном этапе карьеры? Вероятность перехода оценивается в 25 процентов», – сообщил источник.

В прошлом сезоне Швед провел 11 матчей, в которых забил один гол. Трансферная стоимость бывшего игрока сборной Украины составляет 800 тысяч евро.

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Шахтер Донецк Марьян Швед Карпаты Львов ТаТоТаке трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
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у нього ще рік контракту.
наХ.. йому зараз ті Карпати?
щоб отримати зарплату у 2-3 рази меншу?
Як один казав: краще бути хвостом коров'ячим - на п..ді лежати...
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