Шахтер договорился о переходе украинского футболиста в киевский клуб

Полузащитник донецкого «Шахтера» и бывший игрок сборной Украины U-19 Александр Ющенко покинет клуб во время летнего трансферного окна. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

В услугах талантливого 20-летнего футболиста заинтересована киевская «Оболонь», которая давно следит за игроком и уже пыталась оформить его полноценный трансфер.

По информации источника, «пивовары» договорились с «горняками» о переходе Ющенко, сторонам осталось уладить финансовые условия будущей сделки.

Во время зимнего трансферного окна киевский клуб предлагал около 50 тысяч евро, но получил отказ. Ожидается, что «Оболонь» подпишет украинского полузащитника со второй попытки.

Ющенко провел 33 матча в составе «Шахтера» U-19, в которых забил шесть голов и отдал девять результативных передач. В активе 21-летнего футболиста четыре игры за сборную U-19.