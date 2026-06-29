Шахтеру предложили 500 тысяч евро за трансфер украинского футболиста

Защитник донецкого «Шахтера» и бывший игрок сборной Украины U-21 Эдуард Козик может покинуть клуб во время летнего трансферного окна. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

В услугах 23-летнего футболиста заинтересован «Колос», который предложил «горнякам» 500 тысяч евро за полноценный трансфер игрока. В прошлом сезоне Эдуард выступал за клуб из Ковалевки на правах аренды.

Донецкий клуб не рассчитывает на Козика, но требует более привлекательного финансового предложения и опцию обратного выкупа. Стороны продолжают вести переговоры.

В составе «Колоса» защитник провел 26 матчей в прошлом сезоне, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Трансферная стоимость украинца составляет 700 тысяч евро.

В течении карьеры Козик играл за команды «Шахтера» U-17 и U-19, выступал в аренде за «Мариуполь» и «Карпаты». В футболке взрослой команды провел восемь игр.