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Украина. Премьер лига
02 августа 2024, 17:13 |
566
0

ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал защитника Шахтера

Эдуард Козик перебрался в новую команду

02 августа 2024, 17:13 |
566
0
ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал защитника Шахтера
ФК Колос

Клуб УПЛ «Колос» объявил о переходе в команду защитника «Шахтера» Эдуарда Козика. Футболист, который может сыграть в центре обороны и на правом фланге, арендован до конца сезона 2024/25.

21-летний игрок выступал за юношеские команды «Шахтера» U-17 и U-19. Сезон 21/22 провел в аренде в «Мариуполе», а в сезоне 23/24 играл в аренде во львовских «Карпатах».

Провел 12 матчей в Юношеской лиге УЕФА. Также имеет в активе 6 матчей в футболке сборной Украины U-19 (один забитый мяч).

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Иван Зинченко Источник: ФК Колос Ковалевка
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