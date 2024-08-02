ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал защитника Шахтера
Эдуард Козик перебрался в новую команду
Клуб УПЛ «Колос» объявил о переходе в команду защитника «Шахтера» Эдуарда Козика. Футболист, который может сыграть в центре обороны и на правом фланге, арендован до конца сезона 2024/25.
21-летний игрок выступал за юношеские команды «Шахтера» U-17 и U-19. Сезон 21/22 провел в аренде в «Мариуполе», а в сезоне 23/24 играл в аренде во львовских «Карпатах».
Провел 12 матчей в Юношеской лиге УЕФА. Также имеет в активе 6 матчей в футболке сборной Украины U-19 (один забитый мяч).
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