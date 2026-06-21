Шоу Нидерландов, успех Бундестим, новичок Шахтера, Волошин спас Динамо

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 20 июня.

1A. Зеркальный счет для Швеции. Сборная Нидерландов разгромила соперника

Оранжевые одержали первую победу на ЧМ-2026

1B. Таблица ЧМ. Нидерланды практически вышли в плей-офф, но не математически

Во втором туре оранжевые разгромили Швецию со счетом 5:1

1C. Игра в одни ворота. Япония разгромила Тунис в матче ЧМ-2026

Африканской команде смена тренера не помогла

2A. Волевая победа в компенсированное время. Германия переиграла Кот-д'Ивуар

Африканская команда играла хорошо, но Нагельсманн угадал с заменой

2B. Таблица ЧМ. Германия вырвала победу у слонов и вышла в плей-офф ЧМ-2026

Дениз Ундав оформил дубль, причем победный гол забил на 90+4 минуте

2C. Героем стал вратарь. Сборная Кюрасао удержала ничью против Эквадора

Голкипер сделал 15 сэйвов ворот за игру на ЧМ-2026

3. ОФИЦИАЛЬНО. Райан Роберто стал футболистом Шахтера

Бразильский вингер перешел в донецкий клуб из Фламенго

4. ОФИЦИАЛЬНО. Полесье выкупило у Динамо контракт полузащитника

Максим Брагару стал игроком Полесья на постоянной основе

5. Драматичный плей-офф. Определен последний, 20-й участник Ла Лиги 2026/27

Малага в ответном матче финала плей-офф нанесла поражение Альмерии

6A. Характер в спарринге. Динамо в Австрии сыграло вничью со Славией

Киевская команда провела товарищескую встречу на сборах

6B. ВИДЕО. Как Волошин на 86-й мин спас Динамо от поражения в игре со Славией

Киевская команда в Австрии провела первый контрольный матч

7A. Снигур разгромила экс-четвертую ракетку на старте отбора WTA 250 в Истборне

Дарья одолела Софию Кенин в первом раунде квалификации на траве

7B. Олейникова проиграла стартовый матч квалификации WTA 250 в Истборне

Александра уступила Софии Джонсон в первом раунде отбора на траве

8. Все решил тай-брейк. Украина проиграла ключевой матч в Лиге наций

Сине-желтая волейбольная команда уступила соперницам из Болгарии

9. Установлен новый мировой рекорд на дистанции 50 м вольным стилем

Американская пловчиха Кейт Дугласс преодолела дистанцию за 23,59 сек

10. В составе Германии много выходцев из Африки. Почему это важно для страны

Еще одно доказательство абсурдности фразы: Спорт вне политики