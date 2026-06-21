Шоу Нидерландов, успех Бундестим, новичок Шахтера, Волошин спас Динамо
Главные новости за 20 июня на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 20 июня.
1A. Зеркальный счет для Швеции. Сборная Нидерландов разгромила соперника
Оранжевые одержали первую победу на ЧМ-2026
1B. Таблица ЧМ. Нидерланды практически вышли в плей-офф, но не математически
Во втором туре оранжевые разгромили Швецию со счетом 5:1
1C. Игра в одни ворота. Япония разгромила Тунис в матче ЧМ-2026
Африканской команде смена тренера не помогла
2A. Волевая победа в компенсированное время. Германия переиграла Кот-д'Ивуар
Африканская команда играла хорошо, но Нагельсманн угадал с заменой
2B. Таблица ЧМ. Германия вырвала победу у слонов и вышла в плей-офф ЧМ-2026
Дениз Ундав оформил дубль, причем победный гол забил на 90+4 минуте
2C. Героем стал вратарь. Сборная Кюрасао удержала ничью против Эквадора
Голкипер сделал 15 сэйвов ворот за игру на ЧМ-2026
3. ОФИЦИАЛЬНО. Райан Роберто стал футболистом Шахтера
Бразильский вингер перешел в донецкий клуб из Фламенго
4. ОФИЦИАЛЬНО. Полесье выкупило у Динамо контракт полузащитника
Максим Брагару стал игроком Полесья на постоянной основе
5. Драматичный плей-офф. Определен последний, 20-й участник Ла Лиги 2026/27
Малага в ответном матче финала плей-офф нанесла поражение Альмерии
6A. Характер в спарринге. Динамо в Австрии сыграло вничью со Славией
Киевская команда провела товарищескую встречу на сборах
6B. ВИДЕО. Как Волошин на 86-й мин спас Динамо от поражения в игре со Славией
Киевская команда в Австрии провела первый контрольный матч
7A. Снигур разгромила экс-четвертую ракетку на старте отбора WTA 250 в Истборне
Дарья одолела Софию Кенин в первом раунде квалификации на траве
7B. Олейникова проиграла стартовый матч квалификации WTA 250 в Истборне
Александра уступила Софии Джонсон в первом раунде отбора на траве
8. Все решил тай-брейк. Украина проиграла ключевой матч в Лиге наций
Сине-желтая волейбольная команда уступила соперницам из Болгарии
9. Установлен новый мировой рекорд на дистанции 50 м вольным стилем
Американская пловчиха Кейт Дугласс преодолела дистанцию за 23,59 сек
10. В составе Германии много выходцев из Африки. Почему это важно для страны
Еще одно доказательство абсурдности фразы: Спорт вне политики
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