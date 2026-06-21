Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. На воротах осьминог. Кюрасао удержало ничью против Эквадора
Чемпионат мира
Эквадор
21.06.2026 03:00 – FT 0 : 0
Кюрасао
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
21 июня 2026, 05:00 | Обновлено 21 июня 2026, 05:46
1409
3

На воротах осьминог. Кюрасао удержало ничью против Эквадора

15(!) спасений ворот за матч

21 июня 2026, 05:00 | Обновлено 21 июня 2026, 05:46
1409
3 Comments
На воротах осьминог. Кюрасао удержало ничью против Эквадора
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Постепенно формируется список команд-участниц плей-офф чемпионата мира-2026, и, в частности, из группы E мы точно увидим там Германию, о чём стало известно после победы команды Юлиана Нагельсманна над Кот-д’Ивуаром в десятый игровой день (2:1). В то же время в другом матче этой группы ситуация была достаточно ясной – поражение могло стоить Эквадору или Кюрасао, как минимум, существенного снижения шансов на борьбу за выход в следующий раунд.

Фаворит этого противостояния был всем очевиден, поэтому болельщики «трехцветных» собрались на трибунах в Канзас-Сити лишь с одной целью – посмотреть, как команда Себастьяна Беккасесе попытается последовать примеру Германии и спокойно обыграть скромную команду Дика Адвоката, а затем уже смотреть в сторону последнего тура и корректировать собственные планы по выходу в плей-офф. По крайней мере, об этом и только об этом и говорили перед началом матча. Но всё сложилось не так, как предполагалось.


x.com/LaTri

Открытый футбол в позднее по европейским меркам время на самом деле мало кто ожидал, но когда начали разворачиваться события на поле, то уже трудно было оторваться от просмотра. И здесь в очень позитивном ключе удивил аутсайдер, который не замыкался в обороне собственных ворот и контратаками создавал очень серьёзную угрозу владению мячом Галиндеса. Кюрасао не хватало лишь индивидуального мастерства для того, чтобы оборона Эквадора начала нервничать уже на старте.

Игра при этом проходила практически без центра поля, поэтому в таком темпе – атака за атакой – было невозможно сосредоточить внимание на отдельных моментах. За исключением одного – великолепной игры в воротах голкипера команды Адвоката Элоя Рома. Это имя ещё много раз прозвучит в утренних и не только новостях с чемпионата мира, но для тех, кто имел возможность наблюдать в прямом эфире за выступлением этого голкипера, впечатления были незабываемыми.

Эквадор создал действительно огромное количество голевых моментов у чужих ворот. Возможно, даже можно было сравнить усилия команды Беккасесе с неудачей Турции в двух её матчах на этом турнире. И что точно объединяло эти две сборные, так это тот факт, что за внушительными статистическими показателями одиноко скрывался «ноль» в графе забитых мячей. Но если соперники турок полагались, в основном, на тактику, то у Кюрасао был вратарь. И это самый главный фактор.


x.com/LaTri

В итоге по ходу этого противостояния только нарастал азарт – пропустит или не пропустит Ром? Не пропустил. Хотя моментов у Эквадора для забитого мяча было предостаточно. Но какими бы ни были удары — а порой они наносились почти в упор – голкипер Кюрасао мог отреагировать на всё. Сам Беккасесе в итоге провёл на коленях почти весь заключительный отрезок матча в технической зоне, потому что банально не понимал, почему его команде не удаётся вскрыть чужие ворота.

И это мы ещё не говорим о контратаках команды Адвоката, во время которых и Галиндесу пришлось спасать свою команду! Так что вечер мог превратиться в настоящий ночной кошмар для эквадорцев. Но дело ограничилось лишь ничьей, которая, впрочем, для «трёхцветных» больше похожа на стратегическое поражение.

Заключительный матч группового этапа чемпионата мира-2026 Эквадор проведет против Германии, а Кюрасао сыграет против Кот-д’Ивуара.

Чемпионат мира. Группа E. 2-й тур.

Эквадор – Кюрасао – 0:0

Предупреждения: Альсивар, 38 – Л. Бакуна, 39, Ж. Бакуна, 53, Комененсия, 56, Гарри, 75, Кастанеер, 90+2

Эквадор: Галиндес – Инкапье, Пачо, Франко (Пресиадо, 83) – Альсивар (К. Родригес, 46) – Эступиньян (Ангуло,71), Вите, М. Кайседо, Йебоа (Х. Кайседо, 89) – Валенсия, Плата.

Кюрасао: Ром – Фонвилл (ван Эйма, 76), Флоранус, Обиспо, Гарри, Бренет – Ж. Бакуна (Горре, 75), Л. Бакуна, Комененсия (Кастанеер, 83), Чонг (Маргарита, 76) – Локадия (Румерату, 83).

Арбитр: Ма Нин (Фусинь, Китай)

Стадион: «Эрроухед Стедиум» (Канзас-Сити, США).

Удары (в створ) – 28 (15) : 10 (3)
Угловые – 9 : 0
Оффсайды – 1 : 2

ЭКВАДОР - КЮРАСАО. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 28°C

По теме:
Стали известны стартовые составы на матч ЧМ-2026 между Тунисом и Японией
ФОТО. 15 сейвов! ЧМ-2026: определен лучший игрок матча Эквадор – Кюрасао
Голкипер Кюрасао показал второй лучший перфоманс в истории чемпионатов мира
сборная Эквадора по футболу сборная Кюрасао по футболу ЧМ-2026 по футболу отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(36)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
Футбол | 20 июня 2026, 23:59 2
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала

Основным голкипером команды будет Тибо Куртуа

«Все кончено». Во Франции вынесли вердикт Забарному и его партнеру
Футбол | 20 июня 2026, 10:35 0
«Все кончено». Во Франции вынесли вердикт Забарному и его партнеру
«Все кончено». Во Франции вынесли вердикт Забарному и его партнеру

Карвалью – об украинском футболисте и Шевалье

Динамо хочет подписать голеадора из топ-клуба. Как играет этот футболист?
Футбол | 21.06.2026, 00:22
Динамо хочет подписать голеадора из топ-клуба. Как играет этот футболист?
Динамо хочет подписать голеадора из топ-клуба. Как играет этот футболист?
Знаменитый итальянский клуб приобрел голеадора украинской сборной
Футбол | 20.06.2026, 08:35
Знаменитый итальянский клуб приобрел голеадора украинской сборной
Знаменитый итальянский клуб приобрел голеадора украинской сборной
Эквадор – Кюрасао – 0:0. Историческая ничья на ЧМ-2026! Видеообзор матча
Футбол | 21.06.2026, 05:26
Эквадор – Кюрасао – 0:0. Историческая ничья на ЧМ-2026! Видеообзор матча
Эквадор – Кюрасао – 0:0. Историческая ничья на ЧМ-2026! Видеообзор матча
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
От вам і Еквадор, захист елітний, а топового бомбардира немає.
Схоже, що і в цій групі 3є місце в прольоті.
Ответить
+5
Ну, буває, що хайлайти матчу не голи, а сейви🐙
А бублики вболівальникам зранку до чаю🥯🥯☕ 🙂
Ответить
+2
ехехе ох і дно, прям вчорашня Туреччина, мільйон ударів 0 голів  15 бляха в площину 
Ответить
0
Популярные новости
Нашелся клуб, который готов заплатить Бенфике 40 млн евро за Трубина
Нашелся клуб, который готов заплатить Бенфике 40 млн евро за Трубина
19.06.2026, 12:24 7
Футбол
НАГОРНЯК: «Это единственный игрок Динамо, которого можно продать дорого»
НАГОРНЯК: «Это единственный игрок Динамо, которого можно продать дорого»
19.06.2026, 15:02 2
Футбол
Моуриньо решил выгнать девять игроков Реала. Судьба Лунина определена
Моуриньо решил выгнать девять игроков Реала. Судьба Лунина определена
20.06.2026, 10:12 2
Футбол
Знаменитый украинский боксер вернется в ринг на шоу Мозеса Итаумы
Знаменитый украинский боксер вернется в ринг на шоу Мозеса Итаумы
19.06.2026, 15:28 2
Бокс
Принято решение. Комиссия признала ошибку рефери в бое Усик – Рико
Принято решение. Комиссия признала ошибку рефери в бое Усик – Рико
20.06.2026, 08:55 4
Бокс
Знаменитый клуб решил купить Довбика и вернуть его в прайм
Знаменитый клуб решил купить Довбика и вернуть его в прайм
19.06.2026, 07:32
Футбол
Усик может провести сенсационный бой с легендой, который поехал к кадырову
Усик может провести сенсационный бой с легендой, который поехал к кадырову
19.06.2026, 10:44 6
Бокс
Без Свитолиной. Определены обе полуфинальные пары WTA 500 в Берлине
Без Свитолиной. Определены обе полуфинальные пары WTA 500 в Берлине
20.06.2026, 07:37
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем